Bijzondere challenge zorgt bij primeur voor totaal onverwachte ontdekking over België: "Dan denk je: wow"

Of u van de challenge in kwestie al gehoord heeft, weten we niet. Dat er in ons eigen België nog één en ander te ontdekken valt op de fiets, dat staat wel vast.

Doet de Postcode Challenge een belletje rinkelen? Het is een term die het Nederlanse postbedrijf PostNL in het leven geroepen heeft. Wie een passie heeft voor fietsen, kan zijn activiteiten verbinden aan zijn Strava-profiel. Zo komt iedere deelnemer in aanmerking voor een score. Bedoeling is om alle postcodes in Nederland en België af te vinken.

De eerste die er in geslaagd is om door alle postcodegebieden in België en Nederland te fietsen, is de Eindhovenaar Sem Elders. Hij heeft zijn verhaal gedaan bij De Telegraaf. "Onderweg ervaar je dat Nederland en België divers zijn. Je komt aan zee, in de bossen, op de heide, langs meren, in de heuvels. Iedere rit heeft z’n charme."

Nederlandse fietser verrast in Charleroi

Elders heeft wel degelijk dingen kunnen ervaren die hij totaal niet verwacht had. "Bijzonder vind ik de contrasten. Neem Charleroi, een oude, droevige industriestad met veel zwerfafval en amper groen. Rijd je de stad uit, dan heb je meteen al die mijnterrils, oude, begroeide bergen van de mijnbouw." Tot daar de verwachte vaststellingen.

Tussen die industriegebieden is Elders ook in zones terechtgekomen die dan weer heel geschikt zijn voor de fietser. " Daar liggen fantastische fietspaden tussen en dan denk je: wow, zonder deze challenge was ik hier niet gekomen." Het is alleszins een beleving geworden die hij niet snel zal vergeten. Hij zal voor altijd de eerste zijn die de Postcode Challenge vervolledigd heeft.

Trek er op uit met de fiets

Zijn boodschap aan de buitenwereld is dan ook om niet te aarzelen om er met de fiets op uit te trekken. Er is immers nog zoveel moois te zien en daarvoor hoeft u niet noodzakelijk ver te reizen. In België zijn er 1147 postcodegebieden, in Nederland meer dan drie keer zoveel.