"Dat vond hij echt fantastisch": Van Hooydonck deelt details over uitstapje Van Aert naar de VS

Wout van Aert trok deze week naar de Verenigde Staten. Die trip kwam er niet toevallig nu, stelt zijn goede vriend Nathan Van Hooydonck.

In de Verenigde Staten bezocht Wout van Aert deze week onder meer het hoofdkwartier van Cervélo. Hij ging ook racen op een circuit, woonde een wedstrijd van de LA Lakers bij en ging basketten met legende Reggie Miller.

Van Aert was ook de grote ster op een 'sociale ride' in Los Angeles, ook Van der Poel deed dat tijdens zijn vakantie in de VS. "Hij heeft er enorm van genoten", zegt zijn goede vriend Nathan Van Hooydonck bij Sporza.

"Zeker dat moment met Reggie Miller. Dat vond hij echt fantastisch. Toen we ook nog eens een shootingcoach kregen, zag je hem meteen kijken: hoe kan ik dit beter doen? Dat is typisch Wout", lacht Van Hooydonck.

Van Aert kon banden met sponsors versterken in de VS

De ex-renner is bij Visma-Lease a Bike verantwoordelijk voor de samenwerking met Cervélo. Voor Van Aert en Visma-Lease a Bike was de trip naar de VS de uitgelezen kans om de banden aan te halen met sponsors.





Naast Cervélo werkt Visma-Lease a Bike ook samen met Red Bull, Sram, Oakley, Giro en Ketone-IQ in de VS. Zo'n evenementen zijn voor Van Aert en de ploeg dan ook belangrijk iets terug te kunnen geven.

Volgens Van Hooydonck was het een intense trip, maar heeft Van Aert er ook echt van genoten. "Een verplicht nummertje was dit ook niet." Visma-Lease a Bike polste bij Van Aert wanneer hij kon, tijdens de herfstvakantie wilde hij toch liever bij zijn kinderen zijn, daarom zijn ze pas daarna vertrokken.