Nieuwe bom bij Israel-Premier Tech: toekomst van twee Belgen plots onzeker

Er hangen donkere wolken boven de toekomst van wielerploeg Israel-Premier Tech. Het Canadese technologiebedrijf Premier Tech trekt zich onmiddelijk terug als sponsor van de ploeg.

Begin oktober had Israel-Premier Tech aangekondigd dat het volgend jaar zou veranderen van naam en nationaliteit en de Israelische identiteit zou loslaten. Die beslissing werd genomen onder druk van onder meer sponsor Premier Tech.

Het Canadese technologiebedrijf zet nu echter onmiddelijk een punt achter de sponsoring van het team en stopt dus ook al tweede naamsponsor. . Dat maakte Premier Tech bekend in een officieel persbericht.

"Na grondige overweging en gesprekken met het team hebben we beslist om ons terug te trekken als sponsor, met onmiddellijke ingang", zegt Premier Tech. Onder meer de schaduw van Israel over de ploeg blijft te veel aawezig.

Twee Belgen bij Israel-Premier Tech

De associatie heeft "de essentie van de samenwerking intussen overschaduwd”, waardoor voortzetting “onhoudbaar” was geworden volgens Premier Tech. De sponsoring was zo "niet langer in lijn met de waarden en doelstellingen van het bedrijf".

Hoe het nu verder moet met de wielerploeg, is erg onzeker. Met Tom Van Asbroeck en Floris Van Tricht zouden er volgend jaar twee Belgen rijden bij de ploeg die een WorldTour-licentie aanvroeg onder de naam Premier Tech.