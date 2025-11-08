Nieuwe operatie voor Iserbyt? Mettepenningen zegt wat de doorslag zal geven

Eli Iserbyt gaat vier weken rusten in de hoop om zijn probleem aan de liesslagader op te lossen. Een nieuwe operatie lijkt echter uitgesloten.

Na tests in het UZ van Gent heeft Eli Iserbyt beslist om vier weken de fiets aan de kant te zetten en te rusten. Onlangs dook het probleem aan zijn liesslagader opnieuw op en staat hij weer helemaal bij af.

De vier operaties die Iserbyt onderging, een in februari en drie in juni, zijn volgens ploegmanager Jurgen Mettepenningen dan ook voor niets geweest. Iserbyt staat nog geen stap verder in het oplossen van het probleem.

Gaat Iserbyt nog eens onder het mes?

Daarom wordt er nu gekozen voor vier weken rust. Wat als blijkt na die vier weken dat een nieuwe operaties de enige oplossing is. Zou Iserbyt daar nog voor openstaan? Een nieuwe operaties houdt risico's in en biedt geen garantie op succes.

"Stel Eli vandaag in het UZ die vraag en het antwoord is neen. Nu, blijkt over vier weken dat er een gunstige evolutie merkbaar is en dat een nieuwe medische ingreep dat proces kan versnellen, is het misschien een ander verhaal", zegt hij bij HLN.

Want in totaal heeft Iserbyt al vijftien uur op de operatietafel gelegen. "Ik weet niet of hij de kracht, de wil en de moed heeft om die lijdensweg nog eens door te maken", stelt Mettepenningen nog.