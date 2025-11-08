Thibau Nys zegt wie grote favoriet is voor EK veldrijden en ziet ook nog ander gevaar

Thibau Nys wil in Middelkerke graag zijn Europese titel veldrijden verlengen. Hij zal dan wel eens moeten presteren in het zand en afrekenen met enkele Nederlanders.

Vorig jaar werd Thibau Nys voor het eerst Europees kampioen veldrijden bij de profs, op het razend snelle parcours in het Spaanse Pontevedra schudde hij thuisrijder Felipe Orts in de slotronde van zich af.

Zondag in Middelkerke zal het parcours toch iets uitdagender zijn voor Nys, want met zand kan hij niet echt goed overweg. En dat beseft de uittredende Europees kampioen ook goed.

"De voorbije jaren heb ik het al enkele keren laten afweten in het zand", zegt Nys bij Sporza. Zo moest hij op het BK voor beloften in Middelkerke in 2022 opgeven na een zware valpartij. "Bij de jeugd heb ik wel zandcrossen gewonnen", stelt Nys echter.

Nys ziet gevaar van Nieuwenhuis en Ronhaar

Nu vindt Nys het tijd om dat ook bij de profs te doen. Dan zal Nys wel moeten afrekenen met twee gevaarlijke Nederlanders. Joris Nieuwenhuis, die afgelopen zondag nog won in Lokeren, vindt Nys zelf de grote favoriet.





"En als Pim Ronhaar aanvalt, wordt het niet eenvoudig om hem terug te halen", weet Nys ook. Van stress heeft Nys echter geen last. "Neen, gewoon gezonde nervositeit", besloot de Europese kampioen nog.