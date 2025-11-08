Toon Aerts met twijfels voor EK veldrijden, maar ziet wel één iets in zijn voordeel spelen

In Middelkerke wordt zondag gestreden om de Europese titel. Toon Aerts is een van de outsiders voor de de medailles en misschien wel de Europese titel.

In 2016 pakte Toon Aerts in het Franse Pontchâteau als eens de Europese titel veldrijden toen hij kon profiteren van de rivaliteit tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel en op de goede moment kon wegrijden.

Negen jaar later krijgt Aerts opnieuw een kans om Europees kampioen in het veld te worden. Voor het eerst sinds lang heeft hij nog eens rustigere week gehad. "Dat is misschien een voordeel", zegt Aerts tijdens de persconferentie van de Belgische ploeg.

Niet de beste weken voor Aerts

Aerts heeft wel toegewerkt naar dit Europees kampioenschap. Al kreeg hij de afgelopen weken nog niet de beste signalen. Op de Koppenberg werd Aerts vijfde op meer dan twee minuten, in Lokeren werd hij zesde.

"Ik dacht dat ik de eerste weken zou kunnen meedoen voor het podium, maar het ging niet altijd zoals gewenst. Het zit momenteel allemaal wat tegen, maar die grote overwinning zal ooit wel volgen", stelt Aerts.

Nochtans begon het seizoen goed voor Aerts met een overwinning in Ardooie, maar sinds zijn terugkeer wacht hij nog altijd op een overwinning in een klassementscross of op een kampioenschap.