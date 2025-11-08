"Was dat maar waar": Laurens Sweeck klaar en duidelijk over het EK veldrijden

Door het zand in Middelkerke is Laurens Sweeck een van de favorieten voor de medailles op het EK. Maar zijn vorm zorgt wel voor vraagtekens.

Wie zandcross zegt, denkt bijna meteen aan Laurens Sweeck. In 2022 pakte Sweeck ook al zilver op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke, achter Wout van Aert. Hij staat niet aan de start van het EK.

En dus lijken de kansen van Sweeck te stijgen, al heeft hij daar zelf zijn twijfels bij. "k weet niet of het een echte zandcross is. Dat zou toch moeten, we zijn aan de zee", citeert Het Nieuwsblad Sweeck tijdens de persconfentie van de Belgen vrijdagavond.

Vorm Sweeck niet top voor EK veldrijden

Er zullen tijdens het EK ook veel loopstroken zijn en in tegenstelling tot in Koksijde zullen de verschillen in het zand ook nooit echt groot zijn. Een nadeel voor Sweeck dus, die ook niet in de beste vorm zit.

"Mijn seizoensbegin kon beter. Ik was goed in Meulebeke, daarna was het niet zo goed. Of ik verstoppertje heb gespeeld? Was dat maar waar", zegt Sweeck nog klaar en duidelijk.

Sweeck begon aan het seizoen met een tweede plaats in Meulebeke, maar daarna stond hij niet meer op het podium. In Overijse gaf hij op, in Lokeren eindigde Sweeck als achtste op anderhalve minuut van Nieuwenhuis.