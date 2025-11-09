Eén Belg schuift zichzelf wel naar voren om EK veldrijden te winnen: "Ik zie het echt zitten"

Joran Wyseure, voormalig wereldkampioen bij de beloften, kijkt met vertrouwen uit naar het Europees kampioenschap veldrijden in Middelkerke. De renner van Crelan-Corendon acht zichzelf klaar voor een nieuwe uitschieter op een parcours dat hem ligt.

Wyseure over parcours en tegenstand

Vijf weken na zijn overwinning in Meulebeke richt Wyseure zich op het EK. Hij stelt dat deze titelstrijd hem het beste ligt van de drie kampioenschappen dit seizoen. “Ik heb er veel zin in. Van de drie kampioenschappen dit seizoen ligt deze afspraak me het best”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De renner verwijst naar zijn derde plaats op het Belgisch kampioenschap voor beloften in Middelkerke in 2022, achter ploegmaat Emiel Verstrynge en Jente Michels. Hij verwacht dat zij opnieuw van zich zullen laten horen, net als Laurens Sweeck, die volgens hem uitblinkt in zandomlopen.

Een duidelijke favoriet ziet Wyseure niet. Hij stelt dat de Belgische renners aan elkaar gewaagd zijn en dat een podiumvoorspelling moeilijk is. Volgens hem zijn er zeker tien kandidaten voor de medailles. Hij noemt Joris Nieuwenhuis als een belangrijke concurrent, vooral als die opnieuw een sterke dag heeft zoals in Lokeren.

Fysieke voorbereiding en motivatie

Wyseure heeft vertrouwen in zijn fysieke paraatheid. “Ik zie het EK echt zitten”, klinkt het resoluut. Het parcours in Middelkerke noemt hij geschikt voor zijn kwaliteiten. In tegenstelling tot Koksijde bevat het traject ook asfaltstroken, wat volgens hem kan leiden tot een gesloten wedstrijdverloop.

De passage van het strand naar de duinen, waar gelopen moet worden, noemt hij lastig maar niet problematisch. Hij stelt dat het loopwerk hem niet afschrikt en dat de verwachte frissere weersomstandigheden hem goed uitkomen.

Na mindere prestaties in Pontchâteau en Pontevedra wil Wyseure opnieuw uitpakken op een kampioenschap. Hij verwijst naar zijn overwinning in Fayetteville als bewijs dat hij op beslissende momenten kan presteren. “Het zou zondag maar weer eens moeten lukken…”

Constante lijn richting Middelkerke

De voorbereiding op het EK verliep volgens Wyseure doelgericht. “Zoals iedereen heb ik toch wel een beetje toegewerkt naar het Europees kampioenschap.” Na een sterke start in Meulebeke bleef zijn vorm stabiel. Enkel in Oudenaarde en Lokeren verliep het minder, maar daar maakt hij zich geen zorgen over. Die omlopen liggen hem minder goed, stelt hij.