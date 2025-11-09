Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Toon Aerts heeft na een spannende strijd de Europese titel veldrijden gepakt. Dat zorgde bij Aerts voor bijzonder veel emoties door de voorbije jaren.

In 2016 pakte Toon Aerts al een keer de Europese titel veldrijden, maar zijn tweede Europese titel in Middelkerke is nog veel specialer. Aerts kon zo eindelijk een bijzonder lastige periode afsluiten met een topzege.

"Dit is niet te geloven", zei een emotionele Aerts in het flashinterview. "Mijn tweede carrière start vandaag. De laatste jaren is er veel gebeurd. Ik had niet verwacht dat het nog eens allemaal in zijn plooi ging vallen."

Aerts kan moeilijke periode afsluiten met Europese titel

"Het is helemaal geen gemakkelijke periode geweest, waarin ik soms tegen beter weten in bleef doorgaan. Je wordt ook een dagje ouder en er komen andere renners bij, terwijl anderen waarmee je veel plezier had dan weer stoppen"

"Ik had dit helemaal niet verwacht, maar het is schitterend dat ik dinsdag (in Niel, nvdr.) de Europese trui mag aantrekken." Al zag het er lang niet goed uit voor Aerts, hij moest een gat van zo'n twintig seconden dichtrijden.





"Ik dacht dat het voorbij was en dat ik zou moeten koersen voor een ereplaats. Ik geraakte toch weer vooraan en kon sprinten voor de zege tegen Thibau. Ik heb mijn kop in mijn kas gedaan en gesprint tot de meet. Het moment dat ik bijna de hekken invlieg, was het mooiste van de voorbije jaren."