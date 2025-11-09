"En zo is het ook gebeurd": Lucinda Brand zet concurrente op haar plaats na EK veldrijden

Lucinda Brand heeft op het EK veldrijden naast de Europese titel gegrepen. De Nederlandse moest tevreden zijn met zilver achter haar landgenote Inge van der Heijden.

Van start tot finish reed Inge van der Heijden aan de leiding op het EK veldrijden, de Nederlandse pakte zo haar eerste titel bij de profs. Lucinda Brand had haar start gemist en kwam in een achtervolgende groep met Aniek van Alphen en Sara Casasola.

De Italiaanse Casasola is een ploegmate van Van der Heijden bij Crelan-Corendon en wilde niet op kop rijden. En ook de Nederlandse vrouwen reden uiteraard niet achter hun landgenote, de Europese titel was dus gaan vliegen.

Geen medaille voor Casasola op EK veldrijden

"Het is op elk kampioenschap het plan om niet met een concurrente in je wiel het gat op een landgenote dicht te rijden", zei Brand achteraf. "Ik heb Sara inderdaad aangespoord om te rijden, maar zij zei dat ze moeilijk achter Inge kon rijden."

"Prima, dan heb jij straks geen medaille, dacht ik. En zo is het ook gebeurd." Brand werd dus uiteindelijk tweede en pakte zilver, Van Alphen pakte het brons. Brand stak ook de hand in eigen boezem.

"Ik had gewoon een betere start moeten nemen. Ik heb het twee, drie keer echt geprobeerd, maar ik was niet sterk genoeg om Sara te lossen. Op dit parcours kon je ook niet makkelijk een ronde lang doorrijden met iemand in je wiel. Dus heb ik mijn inspanning gestopt en zij ook."