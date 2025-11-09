Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Thibau Nys heeft zichzelf niet kunnen opvolgen op het Europees kampioenschap veldrijden. In de sprint moest hij de duimen leggen tegen Toon Aerts.

Vooraf sprak Thibau Nys nog twijfels uit, maar daar was tijdens het Europees kampioenschap weinig van te merken. Nys koerste altijd vooraan en kon uiteindelijk sprinten voor de Europese titel.

Nys kwam als eerste de laatste zandstrook uit, maar hield even in en begon in tweede positie aan de sprint. Toon Aerts bleek echter veel te sterk en Nys moest vrede nemen met de zilveren medaille.

Nys geklopt door Aerts op EK veldrijden

Maakte Nys een fout door Aerts op kop aan de sprint te laten beginnen? "Ik wilde de sprint graag in tweede positie beginnen omdat de wind in het nadeel stond in de laatste rechte lijn", zei Nys achteraf bij Sporza.

Nys dacht zo te profiteren van het zog van Aerts en nog uit zijn wiel te komen, maar dat lukte niet. "Hij reed een ongelofelijk sterke sprint en ik kwam er zelfs niet meer naast", moest Nys ook eerlijk toegeven.





Het zilver was dus voor Nys, die Aerts dan ook de verdiende Europese kampioen noemde. "Ik denk niet dat ik iets fout deed, ik denk dat ik gewoon op mijn waarde geklopt ben", besloot Nys.