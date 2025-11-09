Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

Thibau Nys is de topfavoriet op het Europees kampioenschap veldrijden in Middelkerke. Zelf zit hij echter met twijfels over zijn kansen.

Na zijn demonstratie op de Koppenberg en zijn pechdag in Lokeren is Thibau Nys toch een van de topfavorieten om zichzelf op te volgen als Europees kampioen veldrijden. Hij verkende het parcours en uit zijn twijfels.

Op zich vindt Nys het parcours wel mooi, maar rijdt het door de vele putten niet aangenaam. Onderweg zag Nys sommige rijplaten er vijf centimeter bovenuit steken. Vanaf de laatste zandstrook tot de finish staat de wind ook op kop.

Nys voelt zich niet top voor het EK veldrijden

Het parcours lijkt Nys dus niet echt te liggen en ook aan zichzelf twijfelt Nys. "Ik ben wel in vorm, maar gisteren en vandaag heb ik niet echt het goede gevoel te pakken", zucht de Europese kampioen bij Sporza.

Hij weet dan ook niet hoe zich dat straks zal uiten in de cross. "Het gaat vrij moeizaam." En ook de merkenteams kunnen tijdens het EK een beslissende rol spelen. Wat als zijn Nederlandse ploegmaat Pim Ronhaar wegrijdt?





"Ook dan rijd ik er vol achter, maar er zijn nog Belgen die er ook nood aan hebben om het dicht te rijden. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om dat op te lossen", stelt de titelverdediger nog.