"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

Op het EK veldrijden in Middelkerke heeft Giel Lejeune brons gepakt bij de junioren. Het goud en het zilver gingen naar Italianen.

Giel Lejeune was een van de topfavorieten op het EK veldrijden in Middelkerke en de Belgische junior ging ook goed van start. Hij reed al snel weg met de Italianen Patrik Pezzo Rosola en Filippo Grigolini.

De Italianen bestookten Lejeune, maar de Belg liet zich niet kennen. In het zand liep hij even weg van hen op twee rondes van het einde, maar Pezzo Rosola en Grigolini kwamen weer aansluiten.

In de voorlaatste ronde versnelde Grigolini nog eens en Lejeune moest passen. Grigolini pakte de wereldtitel, een leeggereden Giel Lejeune moest het zilver in de slotronde nog laten aan Pezzo Rosola.

Het brons bezorgde Lejeune achteraf toch gemengde gevoelens. "Ik kon in het zand het verschil wel maken, maar op die tussenstukken kon ik het gewoon niet doortrekken. Dat is wel jammer", zei hij bij Sporza.

Lejeune probeerde zijn eigen tempo te zoeken en niet over zijn toeren te gaan en dat heeft hij ook zo goed mogelijk gedaan. Hij is deels tevreden met een bronzen medaille. "Grigolini is ook niet de eerste de beste. Ik denk dat ik hem nog wel tegen zal komen."