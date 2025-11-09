Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar maakte het de Belgen bijzonder moeilijk op het Europees kampioenschap veldrijden. De Nederlander bleef uiteindelijk met lege handen achter door een foutje in de slotronde.

Met Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar zouden de Belgen twee Nederlanders in de gaten moeten houden op het EK veldrijden. Nieuwenhuis zakte er al snel door, maar Ronhaar legde de Belgen wel het vuur aan de schenen.

Hij haalde onder meer Michael Vanthourenhout en zijn ploegmaat Thibau Nys terug. De Nederlander wist ook dat hij zich aan een overtal van Belgen mocht verwachten in de strijd om de Europese titel.

"Ik mocht niemand laten rijden", zei Ronhaar bij Sporza. De Nederlander panikeerde ook niet toen er in de laatste twee rondes nog renners uit de achtergrond terugkwamen, hij bleef telkens goed vooraan rijden.

Ronhaar verliest medaille op EK veldrijden door fout

In de laatste zandstrook maakte Ronhaar echter een foutje en zag hij Aerts en Nys wegrijden. "Dan weet je dat het een sprint wordt en je al een cartouche verschoten hebt." Tegen Wyseure verloor Ronhaar ook de sprint om het brons.

"Ik zal slecht slapen, die laatste zandstrook zal nog door mijn hoofd spoken", besloot de Nederlander. Net als in 2023 moest Ronhaar dus tevreden zijn met de vierde plaats op het Europees kampioenschap.