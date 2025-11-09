'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema, heeft al enkele mooie transfers aangekondigd. De honger van de ploeg zou ook nog niet gestild zijn.

Met Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Wout Poels (XDS Astana) en Victor Lafay (Decathlon-AG2R) kondigde Unibet Rose Rockets al drie straffe transfers aan. De ploeg met Franse licentie heeft zo veel ervaring in grote rondes binnengehaald.

Groenewegen won al zes etappes in de Tour, Poels won een etappe in de Tour en de Vuelta en Lafay won ook al een etappe in de Giro en de Tour. En er kan nog iemand bijkomen met veel ervaring in grote rondes.

Trekt Gaviria ook naar Unibet Rose Rockets?

De Italiaanse journalist Beppe Conti stelde bij RAI Sport dat de ploeg van Bas Tietema ook interesse heeft in de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria (31). Zijn contract werd na drie jaar bij Movistar niet meer verlengd.

Ook het Franse Cofidis en het Spaanse Caja Rural zouden Gaviria graag binnenhalen. Winnen is wel moeilijker geworden voor Gaviria, sinds begin 2021 kon de Colombiaan met 52 profzeges op zijn naam maar zes keer winnen.

Gaviria kende zijn beste periode bij Quick-Step van 2016 tot 2018. Bij de ploeg van Patrick Lefevere won Gaviria in 2017 vier etappes in de Giro en in 2018 twee etappes in de Tour. In 2019 zou hij bij UAE nog een etappe winnen in de Giro.