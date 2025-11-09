"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

Op het EK veldrijden in Middelkerke is Shanyl De Schoesitter (19) verrassend vierde geworden bij de beloften vrouwen. De Belgische kende enkele moeilijke maanden.

Bij de junioren pakte Shanyl De Schoesitter twee medailles op het Belgisch kampioenschap, maar sinds haar overstap vorig jaar naar de beloften is het voor de jonge Belgische veel moeilijker geworden.

Er is geen aparte categorie voor de beloften bij de vrouwen en dus moest De Schoesitter altijd bij de profs starten. Op het Europees kampioenschap kon ze nog eens in haar leeftijdscategorie starten en deed ze mee voor de prijzen.

Vierde plaats Shanyl De Schoesitter op EK veldrijden

Uiteindelijk werd het een vierde plaats voor De Schoesitter en dat kwam ook voor haar als een verrassing na een moeilijke voorbereiding op het veldritseizoen. "Ik was aan het twijfelen of ik nog zou kunnen crossen", zegt bij Sporza.

"Door ziekte en omdat het echt niet goed ging." De Schoesitter koerste meer dan drie maanden niet, maar sinds half oktober rijdt ze weer wedstrijden. In het zand van Middelkerke voelde ze zich in haar sas.

"Op verkenning had ik een supergoed gevoel, zeker tijdens de looppassages. Dat ligt mij echt, ik loop super graag. Ik weet dat ik daar het verschil kan maken. In de laatste ronde heb ik daar gesprint voor elke meter."