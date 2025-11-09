Vanthourenhout ziet nadeel op EK, maar heeft ook boodschap voor Iserbyt

Met zes podiumplaatsen op zeven crossen is Michael Vanthourenhout uitstekend aan het seizoen gestart. Toch ziet hij zichzelf niet als favoriet op het EK veldrijden.

Behalve op de Koppenberg, waar hij al voor halfweg cross opgaf, stond Michael Vanthourenhout altijd op het podium waar hij aan de start stond dit seizoen. Hij won een cross in Zwitserland, maar ook de eerste twee manches van de Superprestige.

Vanthourenhout is ook een echte 'kampioenschapsrenner'. Hij werd al twee keer Europees kampioen en ook één keer Belgisch kampioen, op alle kampioenschappen pakte hij bij de profs in totaal al tien medailles.

Vanthourenhout wil Iserbyt hart onder de riem steken

Met een derde Europese titel, na 2022 en 2023, zou Vanthourenhout naast Mathieu van der Poel kunnen komen als recordhouder. Al schat Vanthourenhout zijn kansen niet al te hoog in.

"Dit parcours ligt me iets minder. De conditie is er wel, daar zal het niet aan liggen", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Op het BK in Middelkerke werd Vanthourenhout in 2022 zesde, in februari werd hij nog vierde in de Noordzeecross.

Vanthourenhout heeft ook nog extra motivatie om te presteren op het EK. "Ik zou mijn ploegmaat Eli Iserbyt graag een hart onder de riem willen steken met een zege. Maar zo makkelijk zal dat niet zijn", besluit Vanthourenhout nog.