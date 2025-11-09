Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

Toon Aerts heeft zich in Middelkerke tot Europees kampioen veldrijden gekroond. In een bloedstollende cross klopte hij Thibau Nys in een sprint met twee.

Het Europees kampioenschap veldrijden was in de eerste helft een steekspel met een tiental Belgen en Nederlanders die wiel in wiel reden. Onder meer Nieuwenhuis, Aerts en Vanthourenhout probeerden het, maar zonder succes.

Bij het ingaan van de vijfde van acht ronden kwam er dan toch eindelijk een eerste echte afscheiding met Wyseure, Vanthourenhout, Ronhaar en Nys. Zij reden weg van de rest, die volgden op zo'n twintig seconden.

In de zesde ronde kwam echter Aerts nog uit de achtergrond terug, maar net op dat moment reden Vanthourenhout en Ronhaar weg. Al kwam alles wel weer samen, bij het ingaan van de voorlaatste ronde waren ze nog met vijf.

Aerts sterker dan Nys in de sprint

Al kwamen ook nog Mason, Verstrynge en Hendrikx terug uit de achtergrond. De slotronde begon zo met acht renners. Ronhaar gaf de beste indruk, maar in de laatste zandstrook ging de Nederlander in de fout.





Nys versnelde, maar Aerts reed het gat in één ruk dicht. Het werd een sprint met twee, met Aerts op kop. Nys probeerde wel, maar moest zich neerplanten en Aerts sprintte naar zijn tweede Europese titel. Joran Wyseure maakte het Belgische feestje compleet met brons.