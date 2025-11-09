Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert ging in de Verenigde Staten fietsen met zo'n 200 fans. En dat hadden er nog veel meer kunnen zijn. Voor Van Aert toch een aangename verrassing.

Een van de laatste activiteiten van Wout van Aert in de Verenigde Staten was een social ride met fans. Dat evenement werd georganiseerd in samenwerking met Red Bull, een persoonlijke sponsor van Van Aert.

"We hebben het aantal deelnemers moeten beperken tot 200, anders stond er 600 man klaar", zegt Sven van der Lugt, Head of Partnerships bij Visma-Lease a Bike bij Sporza.

Volgens Van der Lugt sla je met zo'n evenementen twee vliegen in één klap. Er wordt sterke content gemaakt, maar er wordt ook iets teruggeven aan de community. En die fans zijn er dus duidelijk in de VS.

Van Aert schrikt van fanbase in de VS

En dat had Van Aert zelf niet verwacht. "Ik ben wel bekend in Europa, maar zo ver van huis voelt het toch best vreemd om hier een fanbase te hebben", zei Van Aert er zelf over bij Cyclingnews.

"Mijn doel is om hier mensen te ontmoeten en te voelen hoe enthousiast ze hier zijn voor ons team, en mezelf als renner." Daar is Van Aert dus duidelijk in geslaagd, binnenkort kan hij zich volop klaarstomen om te crossen in de kerstperiode.