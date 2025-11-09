Zullen Belgen tegen elkaar rijden op EK? Coach van Thibau Nys windt er geen doekjes om

Op het Europees kampioenschap wordt er met landenteams gereden en zal het wellicht een strijd tussen België en Nederland worden. Al denkt de coach van Thibau Nys niet dat de truitjes een rol zullen spelen.

De acht Belgen die straks aan de start staan van het EK veldrijden kunnen bijna allemaal winnen. Thibau Nys, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte en Joran Wyseure mogen allemaal dromen van een medaille.

Zij lijken eigenlijk maar met twee buitenlanders rekening te moeten houden, namelijk Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis. Paul Van Den Bosch, de coach van Thibau Nys, kent hen goed. Hij was ook een tijdlang hun coach.

Bij Ronhaar ziet Van Den Bosch een nadeel dat er niet zo veel heel zand is, maar hij verwacht hem wel. Nieuwenhuis ziet hij dan weer als een goede allrounder die over een grote motor beschikt en nooit zal breken.

Belgen zullen achter elkaar rijden op EK

Zal op het WK rekening gehouden worden met het landenspel? "Eerlijk? Dit is mijn persoonlijke opinie, maar cross is en blijft in grote mate een individuele sport. De Nederlanders, die in de minderheid zijn, kunnen daar wel voordeel uit halen", zegt Van Den Bosch bij De Zondag.





Als een Nederlander wegrijdt, zullen de andere Nederlanders niet achtervolgen. "De Belgen hebben te veel potentiële winnaars om het landenspel uit te buiten." De Europese trui heeft te veel impact op toekomstige contracten en startgelden om weg te geven.