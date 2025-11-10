Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

De Spanjaard Oier Lazkano reed sinds Parijs-Roubaix geen enkele koers meer en ondertussen weten we waarom. De UCI maakte een paar weken geleden dat Lazkano voorlopig geschorst is vanwege onverklaarbare afwijkingen in zijn biologische paspoort .

Oier Lazkano maakte de overstap van Movistar naar Red Bull-BORA-hansgrohe, het team waar ook Remco Evenepoel vanaf 2026 deel van zal uitmaken. Het voorbije half jaar was de Spanjaard van de aardbol verdwenen.

Zaak Lazkano is geen toeval

En toen kwam er een statement: "De UCI kondigt aan dat de Spaanse renner Oier Lazkano Lopez voorlopig is geschorst in overeenstemming met de UCI Anti-Doping Rules, vanwege onverklaarbare afwijkingen in zijn biologische paspoort in 2022, 2023 en 2024."

Johan Bruyneel is duidelijk in TheMove+ over de zaak: "De zaak Lazkano zal mogelijk wel in een schorsing uitmonden. Zijn contract bij de ploeg is ook meteen opgezegd. Het biologisch paspoort is wat mij betreft een goede tool."

De waarde van het biologisch paspoort

"Het is vreemd dat ze dit kunnen gebruiken om atleten te schorsen", aldus de gewezen wielertopper en coach van onder meer Lance Armstrong. "Mensen die gepakt worden door het biologisch paspoort worden meestal pas jaren later gepakt. Bij Cobo duurde het tien jaar na zijn Vuelta 2011."

"Ze doen dit nooit met de grote namen die heel wat financiële middelen hebben. Dan gaat het nooit blijven staan. Ze doen het vooral met kleinere vissen omdat die minder lang gaan vechten tegen de schorsing. Er was ooit de zaak rond Chris Froome die positief testte op Salbutamol. Hij had goede advocaten en de UCI heeft de zaak geseponeerd."