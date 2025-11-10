De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

Als Tadej Pogacar in 2020 voor het eerst Tourwinnaar werd, kwam dat omdat hij luisterde naar het advies van Allan Peiper. Diezelfde Peiper gaat nu bij Red Bull aan de slag.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is het de zoveelste aanstelling om de structuur rond de ploeg te versterken, in de hoop om met verschillende leidinggevenden meer uit de renners te kunnen halen. Zo werden onder andere Sven Vanthourenhout en Zak Dempster naar de ploeg gehaald en is er ook nog CEO Ralph Denk. Peiper wordt de strategisch adviseur van het sportdepartement.

Peiper won dus in 2020 de Tour met Pogacar en werd gezien als de man die de Sloveen wat in toom kon houden. Kort daarna moest hij de Australiër zijn functie bij UAE neerleggen omdat hij sukkelde met zijn gezondheid. Inmiddels is de 65-jarige Peiper blijkbaar wel weer gezond genoeg om bij een ploeg aan de slag te gaan.

Peiper wil structuur Red Bull nog versterken

Die ploeg is dus Red Bull geworden. "Ik vind het heel spannend om deel uit te maken van dit project", zegt Peiper op de Red Bull-site. "Het is indrukwekkend hoeveel progressie Red Bull-BORA-hansgrohe gemaakt heeft in recente jaren. Ik zie geweldig veel potentieel om de structuur nog verder te versterken. Het draait om het omzetten van een sportvisie in een dagelijkse prestatie. Dat is wat mij drijft."

Peiper staat bekend om het hebben van een zachte persoonlijkheid. De combinatie van die menselijke kant met zijn massa aan ervaring en zijn strategisch denken, zijn voor Zak Dempster redenen om aan te nemen dat Peiper nog een belangrijke aanwinst voor Red Bull zal zijn. In elk geval zal hij een geloofwaardig perspectief bieden.





Kan voor Evenepoel ook wat vroeger lukte met Pogacar?

Bij Red Bull komt hij eigenlijk terecht in een vergelijkbare situatie als bij UAE destijds: ook nu heeft ploeg een groot talent dat nog op zoek is naar een eerste Tourzege. Nu luistert die niet naar de naam Tadej Pogacar maar wel naar de naam Remco Evenepoel.