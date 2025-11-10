Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Het EK veldrijden in Middelkerke werd uiteraard flink voorbeschouwd. Een van de grote vragen vooraf was of Thibau Nys in staat zou kunnen zijn om zijn Europese titel van vorig jaar in Spanje te verlengen.

Vanuit het kamp Nys kwamen vooraf een aantal onheilspellende berichten, die ook werden gedeeld op de televisie door de commentatoren en analisten. “We zijn benaderd geweest door het kamp van Thibau Nys.”

De rib van Thibau Nys

“Met de boodschap dat er een blessure zou zijn. Er zou pijn zijn aan de rib, hij zou ingetaped zijn en het zit niet helemaal snor. Wat moeten we daarmee Paul”, opende Ruben Van Gucht de debatten bij Sporza Live.

Waarop Paul Herijgers van leer trok: “Dat is de vraag, maar dat is voor iedereen de grote vraag. Vanwaar komt dat ineens? Is dat stress? Ik heb zijn vader ook ooit weten verschijnen in Hooglede-Gits.”

Hoe zat het alweer met vader Nys op het BK in Hooglede-Gits?

“Op dat Belgisch kampioenschap was Bart Wellens uitgevallen en toen is hij door het oog van de naald gekropen, want hij was er bijna aan. En die dag had Sven Nys het verschot, dat was het verhaal van de dag.”





“Normaal gezien raakt niemand een verschot te boven, maar een paar uur later was hij plots de winnaar”, aldus Herijgers. Thibau Nys werd uiteindelijk tweede na een sterk Europees Kampioenschap te hebben gereden.