Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Greg Van Avermaet is wereldkampioen halve Ironman en dat is bij Mathieu van der Poel niet onopgemerkt gebleven. Er zijn felicitaties overgemaakt op een haast poëtische wijze.

Van Avermaet is zondag wereldkampioen halve Ironman geworden in de categorie 40-44 jaar. Wat hem tijdens zijn carrière bij de heren elite nooit is gelukt, speelt Van Avermaet in het triatlon dus wel voor mekaar. Dit hoeft echt niet genuanceerd te worden: dit is gewoon een fyieke inspanning om u tegen te zeggen namens de ex-renner.

Van Avermaet heeft ook de gegevens van zijn halve Ironman in Marbella op zijn Strava-pagina gezet, opgedeeld in drie delen. Dat laatste is maar logisch ook, want in het triatlon komen er drie verschillende sporttakken aan te pas. Eerst duiken de atleten het water in om te zwemmen, dan gaan ze fietsen en vervolgens wordt er ook gelopen.

Van Avermaet plots heel populair

Je moet een straffe kerel zijn om dan aan het einde van die drie sportnummers als winnaar uit de bus te komen. Dat vindt Mathieu van der Poel duidelijk ook. Want, jawel, Van der Poel himself reageerde bij de gegevens van het loopwerk van Van Avermaet op de halve Ironman. Dat derde deel kreeg de meeste reacties, aangezien het nieuws inmiddels binnensijpelde dat Van Avermaet gewonnen had.

"Wereldkampioen ben je niet voor even maar voor het leven", aldus Mathieu van der Poel. Dat is wel een heel mooie manier om te zeggen dat je blij bent dat iemand wereldkampioen is. Van der Poel kan het natuurlijk ook zelf goed weten, want hij heeft één wereldtitel behaald in het wegwielrennen en zeven wereldtitels in het veldrijden.





Van der Poel en Van Avermaet gingen samen lopen

Van der Poel heeft Van Avermaet overigens ook deels geholpen met zijn voorbereiding op het WK halve Ironman. Onlangs vertoefde Van Avermaet immers nog in Spanje en toen hebben ze samen een looptocht afgewerkt.