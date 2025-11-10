Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts is de enigszins verrassende Europees Kampioen. En dat zorgde toch voor de nodige emoties. Bij Aerts zelf, maar ook bij de analisten en commentatoren zo blijkt. Of hoe sport toch ook emotie is.

Toon Aerts liet na het behalen van zijn Europese titel de tranen de vrije loop. En dat had ook zijn impact op Paul Herygers, die toch ook even de nodige emoties moest verwerken.

De brave mannen die winnen ...

"Ik was er ook bijna aan en dat kan me weleens een keer overkomen. Ik heb het ook gehad toen Kevin Pauwels op een bepaald moment won in Frankrijk. Dat zijn van die brave mannen ...", klinkt het bij Sporza. "Het kwam opnieuw op."

"Ik kan me inleven in hoe het moet geweest zijn, wat hij heeft meegemaakt. Hoe hij erdoor gesparteld is. Je draagt zoiets voor de rest van je leven mee negen kansen van de tien, het zal nooit volledige verdwijnen", beseft Herygers.

Nieuwe wereld gaat open voor Toon Aerts

"Nu zal er een nieuwe wereld voor hem opengaan. Hij gaat er nu anders mee omgaan en zal wel tekenen zeker? Het is iets dat hij graag doet, hij lacht dat hij een baksteen mag kuisen. Hij is met alles tevreden."

"Nu viel het eindelijk eens in de plooi. Dit verhaal zal bijblijven, door de emoties. Het is een nuchtere kerel, die Toon Aerts. Het moment was aangebroken om het aan iedereen te tonen wat hij heeft meegemaakt."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
European Championship
Paul Herygers
Toon Aerts

Meer nieuws

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

12:00
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

12:30
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

08:00
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

11:00
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10:00
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

09:00
"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

18:00
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

07:30
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

07:00
Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

16:30
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

21:30
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

20:30
Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

16:05
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

20:00
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

19:00
Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

18:30
Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

17:00
"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

15:00
'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

14:00
Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

13:30
Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

13:00
"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

09/11
📷 Belgische renner die beroerte kreeg komt na twee maanden met update

📷 Belgische renner die beroerte kreeg komt na twee maanden met update

09/11
🎥 Jonas Vingegaard komt met de schrik vrij en kan toch laatste keer zegevieren in 2025

🎥 Jonas Vingegaard komt met de schrik vrij en kan toch laatste keer zegevieren in 2025

09/11
Zullen Belgen tegen elkaar rijden op EK? Coach van Thibau Nys windt er geen doekjes om

Zullen Belgen tegen elkaar rijden op EK? Coach van Thibau Nys windt er geen doekjes om

09/11
Vanthourenhout ziet nadeel op EK, maar heeft ook boodschap voor Iserbyt

Vanthourenhout ziet nadeel op EK, maar heeft ook boodschap voor Iserbyt

09/11
Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

09/11
Dreigt einde carrière? Laura Verdonschot openhartig over aanhoudende pijn

Dreigt einde carrière? Laura Verdonschot openhartig over aanhoudende pijn

09/11
"En zo is het ook gebeurd": Lucinda Brand zet concurrente op haar plaats na EK veldrijden

"En zo is het ook gebeurd": Lucinda Brand zet concurrente op haar plaats na EK veldrijden

09/11
Eén Belg schuift zichzelf wel naar voren om EK veldrijden te winnen: "Ik zie het echt zitten"

Eén Belg schuift zichzelf wel naar voren om EK veldrijden te winnen: "Ik zie het echt zitten"

09/11
Angelo De Clercq haalt herinneringen op: enkel zo kan je Tim Merlier kloppen

Angelo De Clercq haalt herinneringen op: enkel zo kan je Tim Merlier kloppen

08/11
Iets voor jou? Ga bij Visma Lease a Bike werken en help mee aan het succes van Van Aert en co

Iets voor jou? Ga bij Visma Lease a Bike werken en help mee aan het succes van Van Aert en co

08/11
"Meer in het leven dan een fiets": Renner die dit jaar bijna arm verloor wil carrière nog niet beëindigen

"Meer in het leven dan een fiets": Renner die dit jaar bijna arm verloor wil carrière nog niet beëindigen

08/11
Wonderkind Felix uit De Slimste Mens heeft een grote droom in het wielrennen Naast de fiets

Wonderkind Felix uit De Slimste Mens heeft een grote droom in het wielrennen

08/11
Gelekte e-mails naar renners van Israel-Premier Tech werpen opvallend licht op terugtrekking sponsor

Gelekte e-mails naar renners van Israel-Premier Tech werpen opvallend licht op terugtrekking sponsor

08/11
Broer van toprenner maakt totaal onverwachte comeback

Broer van toprenner maakt totaal onverwachte comeback

08/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Paul Herygers Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Roger De Vlaeminck Angelo De Clercq Pim Ronhaar Lucinda Brand Joris Nieuwenhuis Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Laurens Sweeck Quinten Hermans Ludovic Robeet Bas Tietema Jordi Warlop Primoz Roglic George Hincapie Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved