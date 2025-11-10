Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Toon Aerts is de enigszins verrassende Europees Kampioen. En dat zorgde toch voor de nodige emoties. Bij Aerts zelf, maar ook bij de analisten en commentatoren zo blijkt. Of hoe sport toch ook emotie is.

Toon Aerts liet na het behalen van zijn Europese titel de tranen de vrije loop. En dat had ook zijn impact op Paul Herygers, die toch ook even de nodige emoties moest verwerken.

De brave mannen die winnen ...

"Ik was er ook bijna aan en dat kan me weleens een keer overkomen. Ik heb het ook gehad toen Kevin Pauwels op een bepaald moment won in Frankrijk. Dat zijn van die brave mannen ...", klinkt het bij Sporza. "Het kwam opnieuw op."

"Ik kan me inleven in hoe het moet geweest zijn, wat hij heeft meegemaakt. Hoe hij erdoor gesparteld is. Je draagt zoiets voor de rest van je leven mee negen kansen van de tien, het zal nooit volledige verdwijnen", beseft Herygers.

Nieuwe wereld gaat open voor Toon Aerts

"Nu zal er een nieuwe wereld voor hem opengaan. Hij gaat er nu anders mee omgaan en zal wel tekenen zeker? Het is iets dat hij graag doet, hij lacht dat hij een baksteen mag kuisen. Hij is met alles tevreden."





"Nu viel het eindelijk eens in de plooi. Dit verhaal zal bijblijven, door de emoties. Het is een nuchtere kerel, die Toon Aerts. Het moment was aangebroken om het aan iedereen te tonen wat hij heeft meegemaakt."