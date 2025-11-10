Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben er beiden alweer een pittig seizoen opzitten. En dat zal de komende maanden en jaren niet anders zijn. Mogelijk eerst in de cross, daarna ook opnieuw op de weg.

Iedereen is vol lof voor wat Mathieu van der Poel allemaal laat zien. Ook gewezen wereldkampioen Francesco Moser is in de wolken met wat de Nederlander allemaal laat zien op de weg en in het veld.

Oud-wereldkampioen Moser vol lof voor MvdP

"Ik denk eigenlijk niet dat Van der Poel fouten maakt. Sterker nog, ik denk dat hij een van de renners is die zijn eigenschappen en motor het beste optimaliseert", aldus de Italiaanse renner in een analyse voor Bici.Pro.

"Wout Van Aert is bijvoorbeeld zwaarder dan hij, maar wel sterker op de beklimmingen. Toch heeft Van der Poel iets extra's. Van Aert is meer een hybride, maar als het op winnen aankomt, heeft Mathieu altijd dat extraatje."

Mathieu van der Poel zit héél makkelijk op de fiets

"Aan het einde van het seizoen maakte hij geen enkele fout: hij won Milaan-San Remo en Roubaix, en pakte etappes en de gele trui in de Tour de France", aldus een zeer enthousiaste Italiaanse ex-wereldkampioen.





"Wat me het meest opvalt, is zijn rijcomfort. Iedereen die ooit op een fiets heeft gereden, begrijpt het en merkt het meteen. Zelfs Pogacar heeft dat gemak niet."