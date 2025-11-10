Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert weet zijn volgers wel bezig te houden. Hij heeft nog eens van zich laten horen met een op Strava geregistreerde training.

Op Strava wordt vaak op een kaartje aangegeven in welke regio iemand een bepaald traject heeft afgelegd. Afhankelijk van welke lus dat dan is, kan dat resulteren in fraaie tekeningen. Van Aert heeft een training gehouden in de Kempen en lijkt een verdienstelijke poging te hebben gedaan om zelf een bepaalde tekening te 'tekenen'.

Bij de gegevens van zijn fietstocht plaatst Van Aert ook een figuurtje dat lijkt op een walvis en een rood vraagteken. Meteen is een nieuwe uitdaging geboren: proberen raden wat Van Aert heeft proberen te 'tekenen' op Strava. Zeker is dat het een dier is dat zich goed moet voelen in het water. Dat kan een walvis, of een haai zijn.

Link tussen training Van Aert en Moby-Dick?

In de reacties op zijn Strava-pagina loven enkele mensen Wout van Aert als 'artiest'. Er zijn ook een paar verwijzingen naar Moby-Dick, de roman over de jacht op de walvis Moby Dick door kapitein Ahab. Het is een bekend verhaal dat al meegaat vanaf het jaar 1851. Zou Van Aert een stukje geschiedenis hebben willen creëren?

In elk geval is het een trainingstocht geworden van 91,42 kilometer die Van Aert eerder vandaag gehouden heeft. Dat kunnen we aflezen op de gegevens. Het heeft hem zo'n 2 uur en 37 minuten beziggehouden. Een groot hoogteverschil viel er uiteraard niet te overwinnen, aangezien Van Aert in zijn eigen regio is blijven rondfietsen.





Van Aert is terug uit Amerika

Er is tijdens deze tocht een hoogteverschil vastgesteld van 123 hoogtemeters. Het 'tekenen' van het diertje is mogelijk een manier voor Van Aert om wat kleur te brengen in de dagelijkse trainingen in Vlaanderen, na zijn spetaculaire trip naar de VS.