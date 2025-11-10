Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert weet zijn volgers wel bezig te houden. Hij heeft nog eens van zich laten horen met een op Strava geregistreerde training.

Op Strava wordt vaak op een kaartje aangegeven in welke regio iemand een bepaald traject heeft afgelegd. Afhankelijk van welke lus dat dan is, kan dat resulteren in fraaie tekeningen. Van Aert heeft een training gehouden in de Kempen en lijkt een verdienstelijke poging te hebben gedaan om zelf een bepaalde tekening te 'tekenen'.

Bij de gegevens van zijn fietstocht plaatst Van Aert ook een figuurtje dat lijkt op een walvis en een rood vraagteken. Meteen is een nieuwe uitdaging geboren: proberen raden wat Van Aert heeft proberen te 'tekenen' op Strava. Zeker is dat het een dier is dat zich goed moet voelen in het water. Dat kan een walvis, of een haai zijn.

Link tussen training Van Aert en Moby-Dick?

In de reacties op zijn Strava-pagina loven enkele mensen Wout van Aert als 'artiest'. Er zijn ook een paar verwijzingen naar Moby-Dick, de roman over de jacht op de walvis Moby Dick door kapitein Ahab. Het is een bekend verhaal dat al meegaat vanaf het jaar 1851. Zou Van Aert een stukje geschiedenis hebben willen creëren?

In elk geval is het een trainingstocht geworden van 91,42 kilometer die Van Aert eerder vandaag gehouden heeft. Dat kunnen we aflezen op de gegevens. Het heeft hem zo'n 2 uur en 37 minuten beziggehouden. Een groot hoogteverschil viel er uiteraard niet te overwinnen, aangezien Van Aert in zijn eigen regio is blijven rondfietsen.

Van Aert is terug uit Amerika

Er is tijdens deze tocht een hoogteverschil vastgesteld van 123 hoogtemeters. Het 'tekenen' van het diertje is mogelijk een manier voor Van Aert om wat kleur te brengen in de dagelijkse trainingen in Vlaanderen, na zijn spetaculaire trip naar de VS. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

18:13
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

16:30
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

07:00
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

15:00
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

13:30
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

13:00
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

12:30
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

12:00
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

09:00
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

11:00
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

20:00
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10:00
Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

08:30
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

08:00
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

07:30
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

21:30
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

20:30
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

19:00
Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

09/11
"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

09/11
Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

09/11
Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

09/11
Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

Wat een strijd! Toon Aerts krijgt Thibau Nys klein op bloedstollend Europees kampioenschap

09/11
"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

"Twijfelde of ik nog kon crossen": De Schoesitter grijpt net naast medaille op EK na lastige periode

09/11
'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

'Transferhonger is nog niet gestild: ploeg van Bas Tietema wil nog een grote naam binnenhalen'

09/11
Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

Geen topfavoriet meer? Thibau Nys heeft geen goed nieuws vlak voor het EK veldrijden

09/11
Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

Focus lag niet op het zand: coach van Thibau Nys helder over voorbereiding op EK

09/11
"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

"Jammer": junior Giel Lejeune verklaart na bronzen medaille op EK waar hij tekort schoot

09/11
📷 Belgische renner die beroerte kreeg komt na twee maanden met update

📷 Belgische renner die beroerte kreeg komt na twee maanden met update

09/11
🎥 Jonas Vingegaard komt met de schrik vrij en kan toch laatste keer zegevieren in 2025

🎥 Jonas Vingegaard komt met de schrik vrij en kan toch laatste keer zegevieren in 2025

09/11
Zullen Belgen tegen elkaar rijden op EK? Coach van Thibau Nys windt er geen doekjes om

Zullen Belgen tegen elkaar rijden op EK? Coach van Thibau Nys windt er geen doekjes om

09/11
Vanthourenhout ziet nadeel op EK, maar heeft ook boodschap voor Iserbyt

Vanthourenhout ziet nadeel op EK, maar heeft ook boodschap voor Iserbyt

09/11
Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

Marion Norbert Riberolle zakt door het ijs op EK veldrijden en heeft daar opvallende verklaring voor

09/11
Dreigt einde carrière? Laura Verdonschot openhartig over aanhoudende pijn

Dreigt einde carrière? Laura Verdonschot openhartig over aanhoudende pijn

09/11
"En zo is het ook gebeurd": Lucinda Brand zet concurrente op haar plaats na EK veldrijden

"En zo is het ook gebeurd": Lucinda Brand zet concurrente op haar plaats na EK veldrijden

09/11
Eén Belg schuift zichzelf wel naar voren om EK veldrijden te winnen: "Ik zie het echt zitten"

Eén Belg schuift zichzelf wel naar voren om EK veldrijden te winnen: "Ik zie het echt zitten"

09/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Wout Van Aert Tadej Pogacar Pim Ronhaar Toon Aerts Lucinda Brand Roger De Vlaeminck Mathieu Van Der Poel Angelo De Clercq Jonas Vingegaard Rasmussen Bert Van Lerberghe Greg Van Avermaet Francesco Moser Sara Casasola Johan Bruyneel Laura Verdonschot Marion Norbert-Riberolle Chris Froome Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved