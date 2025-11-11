Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Je kunt je het haast niet voorstellen dat Remco Evenepoel volgend jaar de Tour niet rijdt. Zijn nieuwe ploeg wil zijn Tour-deelname echter niet met zekerheid bevestigen.

Dat is aan het licht gekomen na de eerdere voorstelling van het Tour-parcours. De Tour de France van volgend jaar schotelt Evenepoel nu ook niet bepaald een parcours op zijn maat voor. Sowieso wilden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe de parcoursen voor de Giro en de Vuelta in 2026 afwachten, vooraleer een beslissing te nemen.

Het is echter moeilijk te geloven dat Evenepoel zijn lopend contract een jaar vroeger dan voorzien zou stopzetten, om dan bij Red Bull de Vuelta te gaan rijden, een grote ronde die hij al gewonnen heeft. Als je die theorie doortrekt, besef je dat de kansen op een Tour-deelname groot zijn. Hij maakt toch vooral de overstap om daar succes te kunnen oogsten.

Evenepoel heeft eitje te pellen met de Giro

Met ook nog Florian Lipowitz en Primoz Roglic in de ploeg kan Red Bull dat moeilijk op voorhand van de daken schreeuwen. Met de Giro heeft Evenepoel ook nog wel een eitje te pellen. Het komt dus waarschijnlijk voor hem neer op een keuze tussen de Giro of de Tour. Inmiddels weten we ook wanneer Evenepoel daar dan zicht op zal hebben.

Koersorganisator RCS Sport heeft dinsdag in een persbericht bevestigd dat de voorstelling van het Giro-parcours voor 2026 plaatsvindt op maandag 1 december in Rome. Het is weinig waarschijnlijk dat de ploeg op die dag al een beslissing aankondigt, maar na het zien van het Giro-parcours zullen wij en Evenepoel wel al min of meer weten welke kant het uitgaat.





Midden december alles bekend over grote ronden

Waarschijnlijk zal de Giro sowieso een parcours moeten uittekenen dat hem beter ligt dan dat van de Tour, om kans te maken om Remco tot een deelname te verleiden. Wat we al weten, is dat de Giro van 2026 wellicht start in Bulgarije en 21 ritten telt. De voorstelling van het Vuelta-parcours is voor 17 december. Het Tour-parcours werd met de wereld gedeeld op 23 oktober in Parijs.