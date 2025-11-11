Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Mannen als Tadej Pogacar of Remco Evenepoel geven aan het wielrennen een enorme uitstraling, maar het moet ook mogelijk zijn om een ander traject af te leggen dan die echte supertalenten. Daar waarschuwt Jean-René Bernaudeau voor.

Dat doet de CEO van TotalEnergies in een interview met Cyclism'Actu. Bernaudeau, een man wiens naam toch enige weerklank heeft in het peloton, waarschuwt ervoor jonge talenten die niet meteen doorbreken niet onmiddellijk te laten vallen. Anders haken zij af. Hij vreest ook dat de piramide van het amateurwielrennen op instorten staat.

"Ik heb enorm veel schrik voor de toekomst van het wielrennen", heeft Bernaudeau een wat onheilspellende boodschap. "Zonder wielerclubs komen er geen kampioenen. In de Vendée hebben we het geluk dat we nog solide fundamenten hebben, vrijwilligers, een echte wielercultuur. Dat is heel erg kostbaar." Dat moet absoluut behouden blijven.

Jordan Jegat moet als voorbeeld dienen

In andere regio's is die cultuur er misschien niet en dat kan een probleem vormen. Een ander punt dat Bernaudeau maakt, is dat wielrenners ook de tijd moeten kunnen krijgen om te rijpen. "Jordan Jegat moet dat belichamen." Dat is een renner die de laatste twee jaar plots de neus aan het venster steekt, ook al is hij al 26 jaar.

Jegat, die in de ploeg van Bernaudeau rijdt, eindigde dit jaar tiende in de Tour. Het moet dus mogelijk zijn om zoals hij op een wat latere leeftijd door te breken. "Zo kun je tonen dat het wielrennen meer is dan Pogacar, Evenepoel of Paul Seixas, ook al zijn dat geniale renners." Die drie namen kenden al heel jong een ware ontbolstering.





Supertalenten en laatbloeiers nodig

Beide manieren van ontwikkelen moet behouden blijven. De koers heeft nog altijd nood aan die grote talenten die snel de stap naar de profs kunnen maken. Anderzijds mag het wielrennen niet zo veeleisend zijn dat laatbloeiers worden afgeschreven.