Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mannen als Tadej Pogacar of Remco Evenepoel geven aan het wielrennen een enorme uitstraling, maar het moet ook mogelijk zijn om een ander traject af te leggen dan die echte supertalenten. Daar waarschuwt Jean-René Bernaudeau voor.

Dat doet de CEO van TotalEnergies in een interview met Cyclism'Actu. Bernaudeau, een man wiens naam toch enige weerklank heeft in het peloton, waarschuwt ervoor jonge talenten die niet meteen doorbreken niet onmiddellijk te laten vallen. Anders haken zij af. Hij vreest ook dat de piramide van het amateurwielrennen op instorten staat.

"Ik heb enorm veel schrik voor de toekomst van het wielrennen", heeft Bernaudeau een wat onheilspellende boodschap. "Zonder wielerclubs komen er geen kampioenen. In de Vendée hebben we het geluk dat we nog solide fundamenten hebben, vrijwilligers, een echte wielercultuur. Dat is heel erg kostbaar." Dat moet absoluut behouden blijven.

Jordan Jegat moet als voorbeeld dienen

In andere regio's is die cultuur er misschien niet en dat kan een probleem vormen. Een ander punt dat Bernaudeau maakt, is dat wielrenners ook de tijd moeten kunnen krijgen om te rijpen. "Jordan Jegat moet dat belichamen." Dat is een renner die de laatste twee jaar plots de neus aan het venster steekt, ook al is hij al 26 jaar.

Jegat, die in de ploeg van Bernaudeau rijdt, eindigde dit jaar tiende in de Tour. Het moet dus mogelijk zijn om zoals hij op een wat latere leeftijd door te breken. "Zo kun je tonen dat het wielrennen meer is dan Pogacar, Evenepoel of Paul Seixas, ook al zijn dat geniale renners." Die drie namen kenden al heel jong een ware ontbolstering.

Supertalenten en laatbloeiers nodig

Beide manieren van ontwikkelen moet behouden blijven. De koers heeft nog altijd nood aan die grote talenten die snel de stap naar de profs kunnen maken. Anderzijds mag het wielrennen niet zo veeleisend zijn dat laatbloeiers worden afgeschreven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jean-Rene Bernaudeau
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

13:30
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

12:30
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

07:00
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

13:00
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

12:00
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

09:00
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

10:00
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

08:30
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

15:00
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

08:00
Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

07:30
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

21:30
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

20:30
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

16:30
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

18:43
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

18:13
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

16:01
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10/11
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

10/11
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

10/11
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

10/11
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

10/11
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

10/11
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

10/11
Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

Paul Herygers windt er geen doekjes om: "Ik was er ook bijna aan"

10/11
Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

10/11
'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

10/11
"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

"Een groot doel voor mij": Wout van Aert heeft de smaak duidelijk te pakken

10/11
"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

"Komaan, zeg": Roger De Vlaeminck wil niet weten van vergelijking tussen Merckx en Pogacar

09/11
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

09/11
Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

Wout van Aert is verbaasd bij bezoek aan de VS: "Voelt best vreemd"

09/11
"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

"Ik was echt in paniek": Thibau Nys geeft meer uitleg over zijn blessure

09/11
Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

Pim Ronhaar verliest medaille op het EK veldrijden en geeft zijn fout toe

09/11
"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

09/11
Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

Fout gemaakt in de sprint? Thibau Nys onthult wat zijn plan was

09/11
Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

Emotionele Toon Aerts na tweede Europese titel: "Mijn tweede carrière start vandaag"

09/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Paul Herygers Toon Aerts Johan Bruyneel Pim Ronhaar Greg Van Avermaet Roger De Vlaeminck Jonas Vingegaard Rasmussen Adrie Van Der Poel Jordi Meeus Francesco Moser Arne Marit Pauline Ferrand-Prévot Simon Yates Jean-Rene Bernaudeau Chris Froome

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved