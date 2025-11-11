'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'
Foto: © photonews

Remco Evenepoel krijgt binnenkort een extra Belgische link bij. Een van zijn nieuwe ploegmaats zou Arne Marit worden.

Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad melden dat Arne Marit volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijdt. Hij vervoegt dus het kransje Belgen dat nu al onder contract staat bij Red Bull. Uiteraard is Evenepoel degene die het meest in het oog sprint, nadat hij een akkoord bereikte met Soudal Quick-Step over een transfer.

Voor Arne Marit is het wel opvallend dat hij nu deze stap kan zetten. De 26-jarige wielrenner uit Herne zat voorlopig zonder ploeg. Na de fusie tussen Lotto en Intermarché was er in de nieuwe fusieploeg geen plaats meer voor hem. Niet lang nadat dit verdict getroffen is, weet hij dus een overstap te versieren naar één van de rijkste teams uit de WorldTour.

Samenwerking met Jordi Meeus

Zo zie je maar hoe het kan verkeren in een carrière van een wielrenner. Het was in de eerste plaats al een verrassing dat hij niet kon blijven bij de fusieploeg. Marit heeft zich de laatste jaren bewezen als lead-out en kan ook zelf een sprint afwerken. Wellicht zal hij bij Red Bull-BORA-hansgrohe nauw samenwerken met die andere Belg, Jordi Meeus.

Hij is nu al een van de vaste sprinters uit de ploeg. Daarnaast is Danny van Poppel net als Marit zo'n renner die zowel lead-out als afwerkende sprinter kan zijn. Marit zal in elk geval uitgespeeld worden in de sprinttrein en dan is het afwachten welke kansen er voor hem persoonlijk zullen komen. Marit zal voor het eerst bij een buitenlandse ploeg rijden.

Marit reed tot dusver voor Belgische teams

Via de U23 van Lotto werd hij klaargestoomd voor het echte werk. Na twee jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise en drie jaar bij Intermarché-Wanty zal hij nu weer een nieuwe stap hogerop wagen als ploegmaat van Remco Evenepoel.

