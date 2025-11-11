De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's hebben echt wel dezelfde genen. Dat is recent nog eens gebleken: Mathieu heeft in Spanje het gezelschap gekregen van Adrie.

Op zijn Strava-pagina houdt Adrie van der Poel het aantal ritten bij dat hij op de fiets aflegt. Enkele dagen geleden zat hij aan rit nummer 163. Die zou hij afleggen in Spanje, namelijk in de regio rond Dénia, het plaatsje aan de Costa Blanca. Is dat ook niet de regio waar Mathieu van der Poel en zijn trainingsmaat Freddy Ovett trainen.

Ja, natuurlijk wel! Als u dat weet, dan kan u vast wel raden wat er heeft plaatsgevonden. Adrie van der Poel heeft Mathieu van der Poel vervoegd op training. Daar werd ook bewijs van geleverd, met Adrie en Mathieu die stonden te wachten aan een bocht. Met boven hen op de foto de melding "VDP's". Soms is er geen extra uitleg nodig.

Adrie van der Poel nog goed in vorm

Volgens de Strava-gegevens van Adrie zou het een fietstocht worden van 143,2 kilometer en zouden ze hiervoor bijna vijf uur lang op de fiets gezeten hebben. Er werd een hoogteverschil bereikt van 1727 hoogtemeters. Er werd bij Adrie een gewogen gemiddeld vermogen vastgesteld van 205 watt. Lang niet slecht gedaan, Van der Poel senior.

Adrie van der Poel mag er wel degelijk fier op zijn dat hij nog zo goed in conditie is dat hij een keertje mee kan met zijn zoon op training. Dat moet ook wel een hele fijne ervaring zijn voor zowel Adrie als Mathieu. Overigens vertoeft Adrie nog altijd in Spanje. Deze ochtend was hij vroeg uit de veren voor rit nummer 165: een coffee ride, zoals hij het noemt.





Persoonlijke records voor Adrie

In een rit van bijna vijftig kilometer was Adrie zelfs goed voor twee persoonlijke records, volgens Strava dan. Mathieu van der Poel weet in elk geval van wie hij al die goede genen heeft meegekregen, zoveel is wel duidelijk.