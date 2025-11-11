Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Wout van Aert en de vzw To Walk Again hebben al een lange geschiedenis samen. Van Aert heeft zich nu opnieuw laten opmerken bij de organisatie.

To Walk Again is een vzw die zich de laatste paar decennia inzet voor kinderen of volwassenen met een ernstige fysieke beperking. Dat is een initiatief dat Wout van Aert een warm hart toedraagt. Hij vindt het zeker de moeite waard om daar mee zijn schouders onder te zetten. Dat doet de wielrenner dan ook in de mate van het mogelijke.

Van Aert is immers peter van To Walk Again. In de loop van de jaren heeft Van Aert al de nodige financiële middelen ingezameld voor To Walk Again, door speciale truien die hij tijdens zijn wielercarrière veroverde aan te bieden voor een veiling. Eerder dit jaar leverde zelfs ook een schilderij van Van Aert ettelijke duizenden euro's op.

Hechte band tussen Van Aert en To Walk Again

Ook anno november 2025 is er nog altijd een hechte band tussen Van Aert en To Walk Again. Op zijn Instagram Stories heeft Van Aert een video geplaatst waarin hij zelf zijn handtekening plaatst op een witte muur van To Walk Again. Die staat al bomvol met verschillende handtekeningen, maar voor die van Van Aert was nog ergens een plekje.

Het zou te veel tijd kosten om te ontleden wie allemaal zijn of haar handtekening geplaatst heeft. Wat we wel al kunnen besluiten, is dat die muur een centje meer waard geworden is door het Van Aert te laten signeren. Dat is een handige manier van Van Aert om zijn status in het wielrennen te gebruiken om de wereld een stukje beter te maken.





Niet de laatste keer dat ze op Van Aert kunnen rekenen

Bij To Walk Again mogen ze gerust zijn: het zal heus niet de laatste keer zijn dat de renner van Visma-Lease a Bike zijn medewerking verleent. Wat zijn sportieve situatie betreft, is het vooral uitkijken naar het crossprogramma van Van Aert.