Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

Begin oktober raakte plots bekend dat Cian Uijtdebroeks van Visma-Lease a Bike naar Movistar zou gaan. Dit is toch wel een heel verrassende transfer en Uijtdebroeks is bij de Spaanse ploeg niet het enige nieuwe gezicht.

Zo is bijvoorbeeld Matt White binnengehaald om het koersdepartement mee te leiden. De Australiër heeft in een interview bij Beyond the Podium op NBC zijn eerste indruk gegeven over Uijtdebroeks. Wanneer White begint te schetsen hoe een succesvol 2026 er voor Movistar uit zou zien, laat hij ook de naam van onze landgenoot vallen.

"Een boeiende renner die we deze winter hebben aangetrokken, is Cian Uijtdebroeks. Hij is 22, hij is nog altijd heel erg jong. Hij is een jonge en heel ambitieuze Belgische renner." Dat Cian ambitieus is, heeft White dus ook al begrepen. Uijtdebroeks vertrekt net bij Visma-Lease a Bike omdat hij meer kansen wil krijgen als klassementsrenner.

White ziet Uijtdebroeks goed bij Movistar passen

White vindt dat Uijtdebroeks wel al toonde wat hij in zijn mars heeft. "In zijn eerste Vuelta werd hij op 20-jarige leeeftijd zevende en won hij de witte trui. Hij is een groot talent en zal heel goed bij Movistar passen. Hij heeft bij ploegen gereden die heel klinisch te werk gaan en waar alles zwart of wit is." Dat klinkt toch als een klein prikje richting Red Bull-BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike.

"Hij is het type renner waar dat wel bij hoort en je hebt dat ook nodig als jonge renner. Langs de andere kant heb je het ook nodig dat ze je op een persoonlijke manier begeleiden", stelt White. "Als je 22 bent, weet je niet wat je denkt wél te weten. Renners gedragen zich tegenwoordig veel vroeger als een prof, maar op je 22ste heb je nog altijd ondersteuning nodig. Die moet er zijn op en naast de fiets."

Ambitie bij Uijtdebroeks is White opgevallen

White vindt wel dat de toekomst positief oogt voor Uijtdebroeks. "Ik denk dat hij het heel goed gaat doen in deze ploeg. Ik heb hem op het ploegkamp een paar weken geleden leren kennen. Hij is een goede, ambitieuze renner en ik denk dat hij mooie dingen gaat laten zien in 2026."