Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

Mathieu van der Poel kan heus wel gevat uit de hoek komen, zeker als hij zo zijn eigen agenda wat op orde kan houden. Momenteel dreigt hij met een extra uitdaging opgescheept te zitten.

Het is geen geheim dat Mathieu van der Poel en Freddy Ovett goede trainingsmakkers zijn. Dat mag iedereen deze winter ook weer zien. Naast samen hard fietsen proberen ze elkaar soms ook te triggeren op sociale media. Ovett ziet daar nog eens een kans toe, nadat ze samen gaan trainen zijn met Sam Laidlow, ex-wereldkamioen Ironman.

Ovett heeft een video van hun training gedeeld op Instagram, maar daar blijft het niet bij. "MVDP bevestigt dat hij een Ironman zal doen als deze reel 100 000 likes haalt", schrijft Ovett. Blijkbaar wil de Australiër Van der Poel graag eens zien lopen en zwemmen. Hoe Van der Poel het op de fiets doet, dat weet Ovett inmiddels maar al te goed.

Weddenschap tussen Average Rob en Van der Poel

Van der Poel heeft ook zelf op dit bericht gereageerd. "Ik moet nog altijd die van Average Rob doen." Dat klopt inderdaad. In 2023 had Average Rob in een video al een vergelijkbare weddenschap met Van der Poel afgesloten. Van der Poel zou een triatlon doen als de video genoeg geliket werd. Dat laatste gebeurde destijds meer dan 100 000 keer: ruimschoots meer dan verwacht.

Die triatlon is er ondertussen nog altijd niet van gekomen. Het is wel goed dat Van der Poel zich zijn belofte nog herinnert en dus nog wel van plan lijkt om een triatlon te doen. "Let's do it papi", reageert Average Rob dan weer. Zo zou de agenda van Van der Poel ineens wel veel voller kunnen zitten dan hij oorspronkelijk in gedachten had.

Ovett wil dubbele afspraak inplannen in agenda VDP

Freddy Ovett dient zijn goede vriend ook nog een keer van antwoord. "Ok, laten we er dan meteen 2 vastleggen. Ik krijg toch een commissie van Ironman." Bij schrijven van dit artikel heeft de reel van Ovett meer dan 35000 likes. Hij heeft dus nog wel wat likes nodig.