Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Wie is de beste renner op kasseien, Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar? Benji Naesen en Patrick Broe hebben zich over die vraag moeten buigen bij het uitdelen van de awards voor beste renners in de Lanterne Rouge Cycling Podcast.

De discussie over de beste klassieke renner werd herleid tot de vraag wie de beste is op kasseien. Patrick Broe neigt in de podcast aanvankelijk naar de kant van Pogacar. "Waarom is Mathieu van der Poel beter op de kasseien dan Pogacar? Dat is hij niet. Je wil hem het wel toekennen omdat het zijn specialiteit is, maar is hij echt beter?"

Benji Naesen beantwoordde die vraag met een andere vraag: "Leunt Van der Poel dichter aan bij Pogacar in de Ronde van Vlaanderen dan Pogacar bij Van der Poel aanleunt in Parijs-Roubaix?" Broe gelooft in het omgekeerde, waarna Naesen het over een andere boeg gooit. "In mijn opinie is Van der Poel beter in alle andere kasseiklassiekers, maar tel je Strade Bianche mee? Dit is moeilijk."

Van der Poel de beste in de meeste kasseiklassiekers

De Strade Bianche is eerder een gravelkoers. Naesen komt dan tot de conclusie dat Van der Poel voor hem met uitzondering van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix veruit de betere renner is voor alle andere kasseiklassiekers. "Ik moet de titel van beste renner op kasseien aan Van der Poel geven, want anders gaat Pogacar met al onze categorieën aan de haal."

Naesen geeft toe dat het even een kwestie is om door de uitslagen heen te kijken. "Als ik naar de uitslagen kijk, dan ben ik het met je eens dat Pogacar misschien de beste renner op kasseien is. Dat is ook omdat er in koersen als de Ronde van Vlaanderen zo veel geklommen moet worden. Ik geloof niet dat Pogacar Parijs-Roubaix zonder zijn val gewonnen zou hebben."





Sprint als wapen van Van der Poel tegen Pogacar

Het kostte hem veel overredingskracht, maar Naesen heeft Broe er toch van kunnen overtuigen dat hij het bij het juiste eind heeft. "In een lange klassieker kan Pogacar Van der Poel niet verslaan, vanwege de sprint", aldus Broe. "Je hebt me overtuigd."