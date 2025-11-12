🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

Op het EK veldrijden reden de Belgen met kousen met daarop de boodschap 'er zijn geen excuses'. Daar is nu ook een uitleg voor gekomen.

Thibau Nys had last van een pijnlijke rib voor het EK veldrijden, maar dat was niet de reden dat alle Belgische crossers met een boodschap op hun sokken reden. Wel voor de nieuwe verkeerscampagne van de VRT.

"Er zijn geen excuses" is de slagzin van die campagne en de veldrijders mochten die enkele dagen voor de lancering al in de aandacht brengen. Want elke dag zijn er minstens 10 verkeersongevallen met doden en gewonden door alcohol of drugs.

"Elke dag? Dat is schandalig", reageerde Thibau Nys bij Sporza toen hem dat cijfer werd voorgelegd. "Het is toch wel even schrikken", zei kersvers Europees kampioen veldrijden Toon Aerts.

Verkeersveiligheid is voor crossers en renners bijzonder belangrijk. "Dat is alles voor mij. Ik zit daar van 's ochtends tot 's avonds in. Mijn leven en job staan op het spel", maakte Thibau Nys het erg duidelijk.





Michael Vanthourenhout verloor enkele jaren geleden zijn neef in een verkeersongeval. "Schrijnende beelden. Hij was ook een grote supporter van mij", zei een duidelijk geëmotioneerde Vanthourenhout.