Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen ploegkoers Lyndsay De Vylder en Fabio Van den Bossche zullen de publiekstrekkers zijn tijdens de Zesdaagse van Gent. Het Belgische duo is topfavoriet voor de eindzege.

Vorig jaar won Fabio Van den Bossche de Zesdaagse van Gent nog samen met Benjamin Thomas, voor Lyndsay De Vylder en Robbe Ghys. Dit jaar vormen wereldkampioenen ploegkoers Van den Bosscche en De Vylder voor het eerst een duo.

De kersverse wereldkampioenen willen vooral genieten van het feit dat ze vanaf dinsdag zes dagen lang voor eigen volk in de regenboogtrui mogen rijden. Al wordt er van hen natuurlijk ook veel verwacht.

"Het is niet omdat we in die regenboogtrui starten dat dat een garantie geeft op de eindzege", zegt Van den Bossche bij Sporza. Hij stelt ook dat de concurrentie elk jaar sterker wordt in de Zesdaagse en ziet ook dit jaar enkele gevaarlijke duo's.

De Buyst en Viviani grootste uitdagers van De Vylder en Van den Bossche?

"Ik zou het leuk vinden mocht matchmaker Christophe Sercu wat minder zijn best doen om een gestoffeerd deelnemersveld naar Gent te lokken", lacht De Vylder. Ze kijken onder meer naar het Lotto-duo Jasper De Buyst & Elia Viviani. "Hen zullen we zeker in het oog moeten houden."

De Buyst won de Zesdaagse in 2013 met de Duitser Leif Lampater, in 2015 met Iljo Keisse. Elia Viviani was de ploegmaat van Keisse bij zijn laatste zege in 2018, het duo werd in 2019 en 2020 telkens tweede.