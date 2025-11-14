Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

De kalender voor de Olympische Spelen van Los Angeles 2028 is bekend. Voor Nederlandse wielrenners betekent dit dat de wedstrijden kort op elkaar volgen en dat er een overlap dreigt met de Tour de France.

Combinaties volgens Wilbert Broekhuizen

Wilbert Broekhuizen, directeur van de KNWU, gaf aan dat de situatie voor Van der Poel en Pieterse niet per se problematisch hoeft te zijn. Hij benadrukte dat er voldoende tijd zit tussen de onderdelen. “Er zitten vijf dagen tussen het mountainbiken en de wegwedstrijden”, klinkt het bij de NOS.

Daarmee wordt duidelijk dat beide renners de kans hebben om zowel op de weg als in het veld te starten. Al moet Van der Poel wel de Tour de France laten schieten als hij in het mountainbiken wil deelnemen. De Tour eindigt op 16 juli, het mountainbiken in LA staat op 17 juli op de agenda.

Ook voor Lorena Wiebes zijn er mogelijkheden. Broekhuizen stelde dat een combinatie tussen de wegwedstrijd en het baanwielrennen haalbaar is. Hij vertelde dat dit voor haar een gunstige situatie kan opleveren, aangezien de baanonderdelen pas later beginnen.

Parcours en kansen voor Nederlandse renners

Broekhuizen ging verder in op het belang van het parcours. Hij klonk realistisch over de zwaarte van het traject. “Als er heel veel hoogtemeters zijn, dan zijn er een paar uitgesproken favorieten, waarvan Tadej Pogacar er een is op dit moment.” Daarmee gaf hij aan dat een bergachtig parcours de kansen voor de Nederlanders zou verkleinen.





Voor de Nederlandse ploeg zou een klassiek parcours met een snelle aankomst juist perspectief bieden. Broekhuizen stelde dat dit gunstig zou zijn voor renners als Olav Kooij en Mathieu van der Poel. Hij besloot dat een vlakke aankomst de mogelijkheden vergroot. “In de buurt van Venice Beach zie ik geen bergen.”