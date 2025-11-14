Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laura Verdonschot kampt met dezelfde medische problemen als Eli Iserbyt. Begin dit jaar onderging ze een zware ingreep en sindsdien verloopt haar herstel moeizaam. De Limburgse veldrijdster blijft hopen op beterschap, maar sluit een vroegtijdig einde van haar carrière niet uit.

Verdonschot over EK en operatie

Tijdens het EK veldrijden behaalde Verdonschot een achtste plaats. Ze omschreef het in Het Nieuwsblad als “een van mijn betere wedstrijden dit seizoen, een beetje onverwacht zelfs.” Toch werd haar prestatie overschaduwd door fysieke ongemakken. “Na twee ronden voelde ik mijn tenen al niet meer.”

De oorzaak ligt bij vernauwde bekkenslagaders, waardoor de spieren onvoldoende zuurstof krijgen. In januari 2025 liet ze zich opereren. “De maanden ervoor kreeg ik nooit het goede gevoel te pakken, niet op training en niet in competitie. Ik geraakte bij de kleinste inspanning verzuurd. Na verschillende onderzoeken onderging ik een operatie aan beide beknelde bekkenslagaders.”

De ingreep duurde ruim vier uur en vergde een lange revalidatie. Door het bloedverlies ben je een echt wrak, aldus Verdonschot. De weg terug is ontzettend lang. “Ik schuifelde als een oud vrouwke door de kamer.”
Moeizame terugkeer en steun van Iserbyt

Vanaf februari begon ze voorzichtig opnieuw te trainen. Een FTP-test gaf hoop, maar het bleek moeilijk om variatie in tempo te brengen. In september volgden enkele zeges in Engeland, maar daarna kwamen opnieuw problemen. “Het voelde constant als op en af, eens super en dan weer minder.”

De mentale impact is groot. “Je werkt zo gemotiveerd aan je comeback en verwacht opnieuw op niveau te geraken, maar het wordt net slechter. Die weerslag komt dubbel zo hard aan.” Verdonschot krijgt steun van haar vrouw Kaat, die zelf meerdere operaties onderging. “Het is een feit dat ik gewoon 200 watt tekort kom in mijn intensieve inspanningen. Dat is extreem veel.”

Ook Eli Iserbyt herkent haar situatie. De twee hebben sinds hun operaties enorm veel contact. Iserbyt ging wel al meerdere keren onder het mes. Ze ziet het nieuws dat hij opnieuw last heeft met lede ogen aan. “Ik hoop dat hij zijn carrière kan hervatten. Maar eerlijk: het ziet er niet goed uit.”

Leven 2.0 zonder topsport?

Verdonschot sluit een tweede operatie uit. “Een tweede operatie doe ik niet. Punt. Als dat de enige optie blijkt, dan is het voor mij klaar. Dat heb ik al uitgemaakt.” Ze beseft dat een afscheid mogelijk is, maar ziet ook kansen buiten de sport. “Als ik moet stoppen, dan is het zo. Het zal enorm pieken, maar mijn afscheid gaat andere deuren openen. Een leven 2.0, zonder topsport.”

De renster heeft nieuwe onderzoeken en ook een tweede opinie achter de rug. Er werden nu problemen aan de rug ontdekt en daar wordt nu eerst aan gewerkt. De komende weken moeten uitwijzen of er nog progressie mogelijk is. Op 23 november verschijnt ze opnieuw in competitie tijdens de wereldbeker in Tabor.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Laura Verdonschot
Eli Iserbyt

Meer nieuws

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

13:00
Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

12:30
UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

11:00
"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

10:00
Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

09:00
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

08:30
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

08:00
Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

07:30
"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

07:00
Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

21:30
UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

UCI-voorzitter spreekt klare taal over hoe wielrennen sexy moet blijven

20:30
OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

OFFICIEEL Dirk Demol heeft een nieuwe ploeg gevonden en begint aan zijn 27ste seizoen als ploegleider

20:00
Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

19:00
Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

Gunt men Toon Aerts zijn Europese titel niet door dopingverhaal? Bart Wellens zegt hoe het zit

18:30
Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

18:00
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt legendarische ex-renner in huis

17:00
Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

Geen begrip voor uitspraken van Roger De Vlaeminck: "Gewoon te oud geworden"

16:30
Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

Heeft Alpecin dan toch een tweede naamsponsor beet voor 2026?

16:00
"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

"Hoop om meer kansen te krijgen": renner van Soudal Quick-Step wil doorbraak forceren

15:00
📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

📷 Visma Lease a Bike zwaait renner uit met heel mooie woorden

14:00
🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

🎥 Van Hooydonck kiest in droomploeg niet voor Van Aert én laat ook Van der Poel en Pogacar links liggen

13:30
Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

13/11
"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

"Plots is het voorbij": Jasper Philipsen is openhartig over moeilijke periode na valpartij in de Tour

13/11
"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

"Net zoveel waard als zijn overwinningen": Wellens onthult wat Pogacar zo speciaal maakt

13/11
📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

13/11
Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

Grote gevolgen voor de Tour: data van tijdritten en wegritten op Olympische Spelen 2028 zijn bekend

13/11
"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

"Hij was ver achter mij": Tim Merlier verliest weddenschap van Cameron Vandenbroucke

13/11
Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

Wellens trekt aan de alarmbel na EK veldrijden, bondscoach De Clercq is het daar niet mee eens

13/11
Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

13/11
Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

13/11
Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

13/11
Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

12/11
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

12/11
Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

12/11
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

12/11
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

12/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Wellens Wout Van Aert Bart Wellens Quinten Hermans Tim Merlier Jasper Philipsen Christoph Roodhooft Justine Ghekiere Nathan Van Hooydonck Attila Valter Jasper De Buyst Roger De Vlaeminck Lindsay De Vylder Marianne Vos Fabio van den Bossche

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved