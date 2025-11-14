Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Laura Verdonschot kampt met dezelfde medische problemen als Eli Iserbyt. Begin dit jaar onderging ze een zware ingreep en sindsdien verloopt haar herstel moeizaam. De Limburgse veldrijdster blijft hopen op beterschap, maar sluit een vroegtijdig einde van haar carrière niet uit.

Verdonschot over EK en operatie

Tijdens het EK veldrijden behaalde Verdonschot een achtste plaats. Ze omschreef het in Het Nieuwsblad als “een van mijn betere wedstrijden dit seizoen, een beetje onverwacht zelfs.” Toch werd haar prestatie overschaduwd door fysieke ongemakken. “Na twee ronden voelde ik mijn tenen al niet meer.”

De oorzaak ligt bij vernauwde bekkenslagaders, waardoor de spieren onvoldoende zuurstof krijgen. In januari 2025 liet ze zich opereren. “De maanden ervoor kreeg ik nooit het goede gevoel te pakken, niet op training en niet in competitie. Ik geraakte bij de kleinste inspanning verzuurd. Na verschillende onderzoeken onderging ik een operatie aan beide beknelde bekkenslagaders.”

De ingreep duurde ruim vier uur en vergde een lange revalidatie. Door het bloedverlies ben je een echt wrak, aldus Verdonschot. De weg terug is ontzettend lang. “Ik schuifelde als een oud vrouwke door de kamer.”

Moeizame terugkeer en steun van Iserbyt

Vanaf februari begon ze voorzichtig opnieuw te trainen. Een FTP-test gaf hoop, maar het bleek moeilijk om variatie in tempo te brengen. In september volgden enkele zeges in Engeland, maar daarna kwamen opnieuw problemen. “Het voelde constant als op en af, eens super en dan weer minder.”

De mentale impact is groot. “Je werkt zo gemotiveerd aan je comeback en verwacht opnieuw op niveau te geraken, maar het wordt net slechter. Die weerslag komt dubbel zo hard aan.” Verdonschot krijgt steun van haar vrouw Kaat, die zelf meerdere operaties onderging. “Het is een feit dat ik gewoon 200 watt tekort kom in mijn intensieve inspanningen. Dat is extreem veel.”

Ook Eli Iserbyt herkent haar situatie. De twee hebben sinds hun operaties enorm veel contact. Iserbyt ging wel al meerdere keren onder het mes. Ze ziet het nieuws dat hij opnieuw last heeft met lede ogen aan. “Ik hoop dat hij zijn carrière kan hervatten. Maar eerlijk: het ziet er niet goed uit.”

Leven 2.0 zonder topsport?

Verdonschot sluit een tweede operatie uit. “Een tweede operatie doe ik niet. Punt. Als dat de enige optie blijkt, dan is het voor mij klaar. Dat heb ik al uitgemaakt.” Ze beseft dat een afscheid mogelijk is, maar ziet ook kansen buiten de sport. “Als ik moet stoppen, dan is het zo. Het zal enorm pieken, maar mijn afscheid gaat andere deuren openen. Een leven 2.0, zonder topsport.”

De renster heeft nieuwe onderzoeken en ook een tweede opinie achter de rug. Er werden nu problemen aan de rug ontdekt en daar wordt nu eerst aan gewerkt. De komende weken moeten uitwijzen of er nog progressie mogelijk is. Op 23 november verschijnt ze opnieuw in competitie tijdens de wereldbeker in Tabor.