Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Vandaag keert Lotte Kopecky terug in competitie tijdens het Belgisch kampioenschap baanwielrennen in Gent. Het Laatste Nieuws meldt dat de meervoudige wereldkampioene opnieuw een rugnummer opspeldt na haar blessureperiode.

Eerste wedstrijd na blessure

Op de tweede dag van het BK baanwielrennen neemt Kopecky deel aan het omnium. Het is haar eerste officiële wedstrijd sinds de valpartij in de Ronde van de Ardèche, waar ze ruim twee maanden geleden een wervelbreuk opliep. Die blessure dwong haar tot een lange revalidatie en betekende ook dat ze het wereldkampioenschap op de piste in Chili moest missen.

De deelname aan het BK is niet alleen symbolisch. Het biedt Kopecky de kans om opnieuw wedstrijdritme op te doen en tegelijk belangrijke UCI-punten te verzamelen. Die punten zijn noodzakelijk om startrecht te verkrijgen op toekomstige internationale kampioenschappen.

UCI-punten en toekomstperspectief

De omniumwedstrijd is volgens de krant een strategische keuze is. Door punten te scoren kan Kopecky haar positie versterken richting grote toernooien. Het BK vormt daarmee een eerste stap in de opbouw naar een nieuw seizoen.

Naast het BK staat ook de Zesdaagse van Gent op haar programma. Volgende week komt ze daar twee dagen in actie. Oorspronkelijk zou dit evenement haar terugkeer in competitie zijn, maar de deelname aan het BK vervroegt dat moment.

Zesdaagse van Gent

De Zesdaagse van Gent is traditioneel een hoogtepunt op de pistekalender. Voor Kopecky betekent het een gelegenheid om zich opnieuw te tonen voor een groot publiek. De combinatie van het BK en de Zesdaagse maakt duidelijk dat haar ploeg SD Worx-Protime inzet op een geleidelijke heropbouw.