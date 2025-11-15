"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

Johan Museeuw heeft zijn eigen voorkeur op de keuzes die Remco Evenepoel in 2026 moet maken. Hij verwijst in een dubbelinterview in Het Laatste Nieuwe naar hun eerdere gesprekken en benadrukt de mogelijkheden die de renner volgens hem heeft in zowel grote rondes als klassiekers.

Plan A en Plan B voor Evenepoel

Evenepoel gaf eerder zelf al aan dat er twee mogelijkheden op tafel liggen voor zijn programma voor 2026. Museeuw benadrukt dat de Tour en de grote rondes de kern moeten vormen van zijn carrière. “Tuurlijk moet hij vol blijven inzetten op de Tour en bij uitbreiding de grote ronden. Daar ligt zijn hart”, klinkt het. Toch geeft hij aan dat zijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar een combinatie van klassiekers en de Tour.

Museeuw noemt dit plan A, waarbij Evenepoel naast de grote rondes ook een klassiek programma zou rijden. Hij ziet daarin een kans om het palmares van de renner verder te verrijken en tegelijk de focus op de Tour te behouden.

Eerste ontmoeting in Livigno

De oud-renner haalt een herinnering op uit Evenepoels debuutjaar. Tijdens een stage in Livigno kwam hij hem toevallig tegen op een terras. Museeuw droeg toen een T-shirt met de vijf Monumenten. “Als je wilt, kan je al deze koersen winnen”, zei Museeuw toen aan Evenepoel.

Evenepoel antwoordde destijds dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix geen doelen voor hem waren. Museeuw reageerde verrast. “Ik was even in shock.” Hij besloot het toen te laten rusten, maar herhaalt nu dat alle grote klassiekers binnen bereik liggen.





Mogelijkheden en prioriteiten

Museeuw stelt dat Evenepoel de luxe heeft om uit veel verschillende doelen te kiezen. Hij benadrukt dat de Tour de hoogste prioriteit blijft, gevolgd door het wereldkampioenschap. Toch wijst hij erop dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een unieke waarde zouden toevoegen.

Volgens hem zouden deze koersen het palmares van Evenepoel pas echt volledig maken. Hij besluit dat dit de reden is waarom andere toppers, zoals Pogacar, bewust hun zinnen op dergelijke klassiekers hebben gezet. “De Ronde en Roubaix zouden je palmares pas écht helemaal compleet maken. Pogacar heeft er niet 'zomaar' zijn zinnen op gezet”, besluit hij.