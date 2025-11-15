Wout van Aert houdt zich niet in over eigen leiderschapsstijl: "Ik ben een zeer veeleisend persoon"

Staat Wout van Aert meer op zijn strepen dan we zelf denken? Hij is duidelijk over het type leider dat hij is binnen Visma-Lease a Bike.

We weten allemaal dat Wout van Aert er ook van houdt om zijn steentje bij te dragen voor de ploeg, bijvoorbeeld in dienst van een klassementsman in een grote ronde. Daardoor zou de indruk kunnen ontstaan dat Van Aert te weinig met de vuisten op tafel klopt en dingen opeist. Hij blijft natuurlijk ook wel de kopman in andere wedstrijden.

In de sportpagina's van The New York Times, bekend onder de naam The Athletic, is een interview verschenen dat een ander licht op de zaak laat schijnen. De leiderschapsstijl van Wout van Aert komt ter sprake en hij beschrijft hoe hij die zelf ziet. "Ik denk dat ik een zeer veeleisend persoon ben. Zowel voor mezelf als voor de mensen rondom mij."

Wout van Aert legt de lat hoog

Dat is misschien niet de indruk die de buitenwereld van hem heeft. We weten dat hij voor zichzelf de lat hoog legt. Zo zagen we hoe hij na Dwars door Vlaanderen de volledige verantwoordelijkheid nam voor het niet winnen van die koers. Die lat ligt even hoog voor zijn ploegmaats, zweert Van Aert. "Ik verwacht dat iedereen helemaal mee is en dat alles zo goed mogelijk gepland wordt."

Van Aert denkt zelf dat er wel mensen zijn die daar moeite mee hebben. "Dat kan moeilijk zijn voor meer chaotische personen, of mensen die graag voortgaan op de flow. Ik hoop wel dat mensen ook zullen zeggen dat ik dankbaar ben. Ik geloof zelf wel dat ik denkbaar ben." We kunnen ons niet inbeelden dat iemand hieraan twijfelt.





Van Aert dankbaar, maar ook veeleisend?

De dankbare Van Aert, dat klopt wel met het beeld dat we van hem hebben. Net als het belang van structuur voor hem. Daar wijkt hij zelden van af. Het zou interessant zijn om ook eens te horen hoeveel ploegmaats hem als 'veeleisend' zouden omschrijven.