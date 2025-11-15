Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

Wout van Aert laat eindelijk horen wat hij denkt van zijn zwaar aangetaste knieën

Wanneer we van vrij kortbij beelden te zien krijgen van Wout van Aert, gaat de aandacht naar de knieën. Het blijft frappant hoe hij nog altijd de sporen draagt van zijn crash in de Vuelta van 2024.

Het is soms schrikken om vast te stellen hoezeer die knieën zijn toegetakeld. Dan besef je ook hoe straf het is dat Van Aert anno 2025 nog altijd topprestaties kan leveren. Zelf heeft Van Aert het er zelden over hoe het er allemaal uitziet. Hij praat wel over de mentale strijd na die val in de Vuelta. Of over het feit dat die te snel kwam na vorige crashes.

Over de aanblik van zijn meest recent geopereerde knie zal Van Aert het echt niet vaak hebben. In een interview voor The Athletic, het sportgedeelte van The New York Times, kwam het wel aan bod. "Gelukkig zijn veel van mijn littekens bedekt als ik wielerkledij draag. Jammer genoeg heb ik wel veel littekens. De knie ziet er vrij slecht uit."

Van Aert niet trots op zijn littekens

Het is verre van eenvoudig voor hem, want hij is de persoon die al die verwondingen letterlijk en figuurlijk met zich meedraagt. "Dat maakt het allemaal wat moeilijker, want elke keer je naar beneden kijkt, word je herinnerd aan wat gebeurd is. Als ik mijn littekens zie, is het niet zo dat ik denk: "Wow, kijk eens naar mij, hier ben ik wel trots op"."

Sommige personen zijn er wel fier op als ze bepaalde littekens kunnen tonen, maar bij Van Aert is dat gevoel totaal niet aanwezig. Hij gaat er zich in elk geval niet als een 'macho' door gedragen, integendeel. "Soms is het hard om naar te kijken, want het is er op elke moment van elke dag." Die littekens gaan inderdaad niet weg: ze zijn deel van hem.

Van Aert draagt het mee tot na zijn carrière

Op een bepaalde manier moet het moeilijk zijn om dat te aanvaarden, want er wacht Wout van Aert straks nog een heel leven na het wielrennen. Ook dan zal hij door zijn eigen lichaam nog herinnerd worden aan zijn wielercarrière.

Wout Van Aert

