Door de broers Roodhooft? Wereldkampioen zit na stevige tik plots met twijfels over Zesdaagse

Wereldkampioen ploegkoers Lindsay De Vylder was samen met Fabio Van den Bossche topfavoriet voor de Zesdaagse van Gent. Na het BK baanwielrennen zit hij toch met twijfels.

Eind oktober pakte Lindsay De Vylder samen met Fabio Van den Bossche de wereldtitel ploegkoers. Enkele weken later blijkt er niet veel meer van die vorm over te zijn, want De Vylder stelde teleur op het BK.

In de ploegkoers verloor hij met Van den Bossche van Jasper De Buyst en Jules Hesters, in het omnium werd De Vylder pas zevende. Het gevolg van een rustperiode die De Vylder nam na het WK baanwielrennen.

De Vylder met twijfels voor Zesdaagse van Gent

Volgend seizoen rijdt De Vylder voor Alpecin-Deceuninck, al is die transfer nog niet officieel aangekondigd, en de broers Roodhooft is de Zesdaagse bijzaak. De Vylder is nog maar anderhalve week opnieuw aan het trainen en dat aan lage intensiteit.

"Maar ik had toch niet verwacht zoveel kwijt te zijn. Dat het BK zo slecht zou gaan, had ik niet ingecalculeerd", zegt hij bij Sporza. En dus zit De Vylder ook met twijfels over de Zesdaagse die dinsdag van start gaat.

"Nu zie ik me niet meer als topfavoriet." De Vylder legt zijn hoop bij Van den Bossche, die wel in orde is. En naarmate de dagen vorderen in de Zesdaagse hoopt De Vylder ook beter te worden. "Zo slecht zal het niet blijven gaan."