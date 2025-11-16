"Goed om in het ziekenhuis te belanden": Evenepoel fronst de wenkbrauwen bij toptalent

Remco Evenepoel wordt in januari 26 jaar en wordt ook al geconfronteerd met een nieuwe generatie. Toch stelt hij zich soms vragen over wat hij hen allemaal ziet doen.

Begin 2019 maakte Remco Evenepoel de overstap van de junioren naar de profs, net voor zijn 19de verjaardag. Na zeven seizoenen hoort Evenepoel ook al niet meer bij de jongste renners in het peloton. 

Evenepoel voorspelt kortere carrières en lager niveau

Evenepoel stapte op vroege leeftijd over naar de profs, maar de voorbije jaren kreeg hij steeds meer navolging. En die piepjonge renners presteren ook meteen op het hoogste niveau, al vreest Evenepoel wel. 

"Neoprofs hebben geen 10% groeimarge meer, omdat ze al té extreem hebben getraind, gekoerst en gedieet bij de junioren en U23. Op termijn zal dat leiden tot een daling van het algemene niveau", zegt hij bij HLN. 

Evenepoel schrikt van Seixas

Een van de jonge toptalenten in het peloton is de 19-jarige Paul Seixas, die op het EK derde werd. Om zijn seizoen af te sluiten, vertrok Seixas op 19 oktober om 3u 's nachts voor een tocht van zo'n 323 kilometer met 8.000 hoogtemeters. 

Evenepoel fronst er de wenkbrauwen bij. "Allez komaan, jongens: da’s goed om in het ziekenhuis te belanden. Maar zo zit die nieuwe generatie jongeren dus in elkaar", stelt de drievoudige wereldkampioen tijdrijden. 

Remco Evenepoel

