Na mislukte Tour de France dit jaar: Lotte Kopecky heeft knoop doorgehakt

Lotte Kopecky wilde dit jaar een klassement rijden in de Tour de France, maar dat moest ze al vooraf uit haar hoofd zetten. Volgend jaar gooit ze het over een andere boeg.

Na haar verrassende tweede plaats in de Tour van 2023 en tweede plaats in de Giro van 2024 wilde Lotte Kopecky dit jaar echt mikken op het klassement in de Tour de Frances Femmes. En dat met een specifieke voorbereiding.

Dat beviel Kopecky niet echt, ze is iemand die eerder veel op gevoel doet. Sinds vorig jaar werkt Kopecky al samen met een diëtiste, dit jaar kwamen daar nog cijfers bij. Ze verwachtte grote veranderingen, maar die kwamen er niet.

Kopecky zet klassement in de Tour uit haar hoofd

Volgend jaar wil Kopecky het over een andere boeg gooien. "Ik kan alvast zeggen dat ik in 2026 niet aan een klassement in de Tour denk. Ik denk dat ik vooral moet doen wat ik het liefste doe", zegt ze bij Sporza.

Het klassement in de Tour zal Kopecky dus niet najagen, over de rest van haar ambities en doelen wil Kopecky nog niet te veel prijsgeven. Al heeft de Belgische kampioene omnium wel al een plan in haar hoofd.





"Ik denk aan het EK piste (11 tot 15 februari in het Turkse Konya, nvdr.) begin februari. Nadien wil ik zoveel mogelijk klassiekers rijden, en liefst ook winnen", zegt Kopecky nog.