Niels Vandeputte nieuwe leider in Superprestige, maar beseft het grote gevaar

Niels Vandeputte heeft de leiding in de Superprestige overgenomen van Michael Vanthourenhout. Zijn voorsprong is wel beperkt.

Half november en de helft van de manches in de Superprestige is al gereden. In Merksplas stond de vierde van acht manches op het programma, Niels Vandeputte werd er tweede en is de nieuwe leider in het klassement.

"Ik heb voor die tweede plaats wel serieus moeten knokken en vechten. Ik had eerlijk gezegd in de wedstrijd niet het allerbeste gevoel. Dat was duidelijk zichtbaar, denk ik. Stelselmatig moest ik gaatjes laten vallen", zei Vandeputte bij Belga.

"Ik kon die vaak toch dichten door goede passages te maken in het zand of op de technische stukken van het parcours." Toch kon Vandeputte zich naar de tweede plaats vechten en zo profiteren van de achtste plaats van Michael Vanthourenhout.

Vandeputte nieuwe leider in de Superprestige

Vandeputte springt in de stand over Vanthourenhout en is nu met twee punten voorsprong leider in de Superprestige. "Er wachten nog vier zware manches. Het eindklassement is zeker nog niet binnen."

"Het is mooi nu aan de leiding te staan, maar dat zegt nog niets richting het einde van het seizoen." De volgende manche van de Superprestige staat pas op 23 december in Heusden-Zolder op het programma.