"Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren": Franse ploeg zit met grote droom

Decathlon wil na 34 jaar eindelijk een Monument winnen. Ploegleider Luke Rowe ziet dat als zijn belangrijkste missie, maar beseft maar al te goed hoe moeilijk het wordt.

Luke Rowe beëindigde zijn loopbaan als renner in 2024 en trad dit jaar aan als ploegleider bij Decathlon. Hij benadrukt dat een overwinning in een Monument voor hem het ultieme doel is. “Geen twee dagen zijn hetzelfde”, vertelt hij bij Rouleur Live.

“Het motiveert me echt. Ik zit echt in het Klassiekers-gedeelte ervan. Het team bestaat al 34 jaar en in de vijf monumenten zijn onze beste resultaten ooit drie tweede en twee derde plaatsen. We hebben nog nooit een Monument gewonnen, maar dat is super motiverend.”

Nieuwe koers bij Decathlon CMA CGM

Vanaf 2026 zal de ploeg onder de naam Decathlon CMA CGM rijden. Rowe geeft aan dat hij ook bij INEOS had kunnen blijven toen hij zijn carrière afsloot, maar dat hij bewust voor dit Franse project koos. “Als we na vijf podiumplaatsen in 34 jaar een monument zouden winnen... voor mij is dat gewoon waar ik ’s ochtends mijn bed voor uitkom.”

De ploegleider wijst op verschillende factoren die bepalend zijn voor succes. Materiaal en rekrutering spelen daarbij een sleutelrol. Hij verwijst ook naar de impact van een renner van wereldklasse. “Als we morgen Mathieu van der Poel zouden kunnen contracteren, zouden we een grote kans maken op een Monument. Maar dat is de makkelijke weg, en dat is de dure weg”, gaat hij verder.





Systematische aanpak

Rowe benadrukt dat de ploeg niet enkel mikt op snelle oplossingen. Er wordt gewerkt aan een gestructureerde strategie die stap voor stap moet leiden tot het gewenste resultaat. “Voor mij is het alsof we een missie hebben. Wanneer kunnen we dit bereiken? Hoe kunnen we dit bereiken? En laten we er gewoon langzaam naartoe werken”, besluit hij.