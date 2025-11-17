De grote werf van Red Bull-BORA-hansgrohe: dit wordt de grote opdracht voor Gianni Vermeersch

Gianni Vermeersch krijgt een sleutelrol bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn opdracht is duidelijk: de ploeg sterker maken in de klassiekers.

Vermeersch en zijn nieuwe rol

Gianni Vermeersch maakte duidelijk dat hij onder de indruk was van de interesse van Red Bull-BORA-hansgrohe in hem. “Ik was onder de indruk dat zo’n supermacht zich tot mij richtte”, vertelt hij aan La Dernière Heure. Toch heeft hij al concrete doelen voor 2026. Hij wil aanwezig zijn in de voorjaarsklassiekers en daar zijn ervaring inzetten.

Focus op de klassiekers

Tijdens de eerste gesprekken met het management werd hem gevraagd om een gids te zijn voor de ploeg. “Ze vertelden dat ze wilden dat ik een leidende rol opneem, met mijn ervaring en mijn DNA van de Vlaamse klassiekers. Dat is iets wat me aanspreekt.” Vermeersch ziet het als een kans om zijn kennis te delen en de jonge renners te begeleiden.

Hij merkte vorig seizoen al op dat de ploeg veel jonge, maar ook sterke renners had aangetrokken. Volgens hem is dat een belangrijke basis, maar niet voldoende om in de klassiekers succes te boeken. Daar is meer nodig dan alleen fysieke kracht.

Collectief als sleutel

Vermeersch benadrukt dat prestaties in de klassiekers afhangen van samenwerking. “In de klassiekers moet je niet alleen sterk zijn om te presteren. Je hebt ook een collectieve geest nodig. Een homogeen blok vormen is belangrijk.” Daarmee geeft hij aan dat de ploeg niet enkel op individuele klasse mag rekenen, maar vooral op een hechte groep.

Zijn profiel past bij die opdracht. Zowel op als naast de fiets kan hij richting geven aan de ploeg. Het management ziet hem als de juiste figuur om de jonge talenten te sturen en een samenhangend geheel te creëren.