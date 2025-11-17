"Een beetje pretentieus, maar...": Pauline Ferrand-Prévot houdt zich niet in

In haar eerste jaar waarin Pauline Ferrand-Prévot opnieuw op het wegwielrennen focuste, won de Française Parijs-Roubaix en de Tour. Ze houdt dan ook meer van winnen dan van koersen.

Nadat ze zo'n tien jaar had gefocust op het mountainbiken besliste Pauline Ferrand-Prévot om terug te keren naar de weg. In 2014 was ze al eens wereldkampioene geworden op de weg, toen was ze pas 22 jaar.

Dit jaar keerde de Française dus terug naar de weg nadat ze vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud had gepakt in het mountainbiken. In februari wordt Ferrand-Prévot 34 jaar, maar aan stoppen denkt ze nog niet.

"Ik houd echt van wielrennen, het is mijn leven", zegt ze bij Rouleur. "Al kan ik niet zeggen dat ik echt van koersen houd, maar ik houd wel van winnen. Misschien is het een beetje pretentieus om te zeggen, maar ik koers omdat ik graag win."

Ferrand-Prévot over deelname aan Parijs-Roubaix

In haar eerste jaar sinds haar terugkeer won Ferrand-Prévot meteen de twee grootste wedstrijden in Frankrijk met de Tour de France Femmes en Parijs-Roubaix. Al was haar deelname aan Parijs-Roubaix eigenlijk niet voorzien.

"Ik verveelde me een beetje, dus ik vroeg mijn team of ik Parijs-Roubaix kon rijden." In de Ronde van Vlaanderen was ze ook al tweede geworden, in de Strade Bianche derde. Op het WK in Rwanda werd ze 16de.